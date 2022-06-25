泽连斯基：乌克兰不是势力范围或缓冲地带，而是欧盟国家未来的平等伙伴

乌克兰/欧洲/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)6月24日与乌克兰最高拉达主席斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）和总理什梅加尔（Denys Shmyhal）发表了联合视频讲话。就该国日前正式获得欧盟候选国地位，泽连斯基表示：“今天，人们认识到了这一点。乌克兰不是桥梁，不是西方和俄罗斯之间的气囊，不是欧洲和亚洲之间的缓冲区，不是势力范围，不是‘灰色’地带，不是过境领土。不是兽人和精灵之间的边界。”

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泽连斯基在讲话中说：“120天前，俄罗斯对我们发动了一场全面的战争。120天以来，乌克兰和她的人民一直在英勇地捍卫他们的土地和自由。他们正在击退世界上最庞大的军队之一。这个侵略者，其人口是我们的三倍，面积是我们的近30倍。因此，我们斗争的120天中的每一天都是历史性的。但这一天很特别，乌克兰已经正式获得了加入欧盟的候选国地位。多年来，我们从许多政治家那里听到了许多关于通往欧洲的路线以及这一路线的战略重要性的声明。我们不是政治家，我们也没有从政多年，所以我们已经从声明转向行动，从梦想到行动。而在2月28日，乌克兰申请加入欧盟。乌克兰是未来至少27个欧盟国家的一个平等伙伴。”

泽连斯基谈到：“在班科瓦（Bankova）大街，在乌克兰总统办公室，在工事和沙袋中间，在空中警报的停顿中，我们签署了一份文件。许多人都持怀疑态度，认为乌克兰（加入欧盟）的机会是虚幻的。但我们都团结起来了。乌克兰团结起来了。而世界看到了我们的独特之处：他们越不相信我们，我们的表现就越好。我们没有说成千上万的话语，成千上万的关于加入欧盟的口号，而是填写了数千页的欧盟委员会的调查问卷。其他国家花几年时间做的事，我们在几周内就完成了。”

泽连斯基说：“在布鲁塞尔举行的首脑会议上，欧盟27个成员国的领导人通过了一项正式决定。乌克兰获得了加入欧盟的候选国地位。而今天我想为大家诚实、清楚、全面地给出一系列的答案。请填写我们的调查问卷。用人类的语言解释到底发生了什么，为什么它如此重要。这对我们意味着什么，这对乌克兰意味着什么？这意味着什么，对欧洲意味着什么？接下来怎么办？我们将做什么？我们的合作伙伴对我们有什么期望？我们对合作伙伴的期望是什么？作为一个社会，我们对你们的期望是什么？以及为什么我们一定会成功？”

泽连斯基表示：“首先，候选国地位不仅仅是一个新的步骤。这是一个新的高度。不是一个新的段落，不是一个新的页面，甚至不是一个新的章节。这是乌克兰欧洲一体化历史上的一个新篇章，我们今天开始书写。而从今天起，这本书除了一个选项，没有其他选项。乌克兰将在未来成为欧盟的一员。到今天为止，这在官方层面上是固定的，候选国地位是大多数国家（加入欧盟）都经历过的一个强制性步骤。这是一个不折不扣的节点。这不仅仅是一个新的名字或一个新的标志。这是一个新的地位和一个新的形象。”

泽连斯基说：“今天，这得到了认可。乌克兰不是桥梁，不是西方和俄罗斯之间的气囊，不是欧洲和亚洲之间的缓冲区，不是势力范围，不是‘灰色’地带，不是过境领土。不是兽人和精灵之间的边界。乌克兰是未来至少27个欧盟国家的平等伙伴。”

欧盟国家元首和政府首脑23日决定授予乌克兰和摩尔多瓦欧盟候选国地位。不过，现如今距离乌克兰正式成为欧盟成员国仍有长达数年的程序需要通过。对此，泽连斯基在周五晚稍后的讲话中强调：“从今天早上到现在，电视、广播、互联网上都在讨论这意味着什么，乌克兰必须满足哪些条件，满足这些条件有多难，需要多少年……在这一天，我想说以下的话。让我们至少欢呼一下。以一种安静、谦虚的方式，默默地，但要欢欣鼓舞，为我们自己，为我们亲爱的国家。让我们感受这一刻，感受这一刻的滋味。”

泽连斯基说：“想象一下征服珠穆朗玛峰的情景。你到达了倒数第二步。你没有环顾四周，甚至没有吸一口气，谈论进一步的登顶之路，征服最后的1848米将是多么困难。瞬间我们就忘记了，贬低了自己的成功。也许我们应该先回忆一下，我们已经走过了7000米？让我们不要以谈论我们的成就为耻。让我们不要成为一个记忆力短浅和自卑的民族。我们说：乌克兰已被授予欧盟候选国地位。让我们说：乌克兰已经获得欧盟候选国地位。它从天而降吗？我们不是承受了很多，做了很多吗？”

泽连斯基表示：“今天我们重点讨论欧盟的七个要求。是的。这是真实存在的。但是它吓到我们了吗？不，因为在这之前，我们成功地完成了数百项（要求）。让我们不要忘记这一点，不是为了吹嘘，而是为了相信我们一定会克服这条道路。我们已经走过了7000米，所以我们不会停滞不前——我们将到达我们的珠穆朗玛峰。让我们至少谈一谈，不要谈等待我们的是什么，而是谈我们设法做了什么。因为，忘记了这一点，我们就低估了这一步的意义。”

泽连斯基回顾说：“曾有一段时间，我们不能在晚上买到票，在（第二天）早上就飞往欧洲。我们要排着队，文件、签证等等。记得吗？一堆我们带在档案里的文件，这些文件是所有政府机构的官员都需要的，他们不向我们报告，也不提交电子报关单。高级官员，对他们的控制既没有特别的机构也没有特别的法庭。享有豁免权的议员。不能被弹劾的总统。不能随便购买的土地。听起来很狂野？”

泽连斯基说：“这似乎与我们没有关系，不是吗？它确实是存在过的。而且就在不久之前。但我们改变了一切：私有化、土地改革、开放名单投票、权力下放、国家反腐败委员会、反腐败法庭、行政服务中心、公共服务在线……。”

泽连斯基说；“已经做了很多。确切地说是实干! 让我们不要忘记这一点。让我们为自己感到骄傲，尊重我们自己。我们还击退了俄国人。而且我们会赢。因为当我们尊重自己时，就会得到别人的尊重。不要为莫斯科受到的一记耳光而欢欣鼓舞，要为乌克兰的掌声而自豪。这就是为什么我希望看到我们在一个家庭里。让获得欧盟候选国地位激励你。我们应该得到它，实现了它。请微笑吧。愿上帝给我们所有人一个安静的夜晚。好了，明天又是一场战斗。带着新的力量。带着新的翅膀。荣耀归于乌克兰!”