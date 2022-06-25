美国不被认为乌克兰从塞维罗涅茨克撤退是战败

乌克兰/俄罗斯

美国淡化了乌克兰军队从战略城市塞维罗多涅茨克撤退的影响，五角大楼一名高级官员强调说，俄罗斯为这一非常小的收获付出了很大的代价。

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据法新社报道称，华盛顿淡化乌克兰从塞维罗涅茨克守城阵地撤退的说法。美国国防部这位要求匿名的高级官员告诉记者，乌克兰部队正在做的是，"在他们能够更好地保护自己的位置上巩固他们的实力与阵地"。

据这名官员周五说，"俄罗斯军队只是在一寸一寸地占领乌克兰领土。" 她还说。“我认为，重要的是要考虑这个非常小的收益给俄罗斯带来的多么大的代价。”

周五上午，东部卢甘斯克省省长谢尔盖-盖达伊在Telegram上宣布，乌克兰武装部队 "被命令 "撤出塞维罗涅茨克，占领该城，是俄罗斯军队征服要整个顿巴斯计划的关键一步。

虽然根据一些估计，俄罗斯现在控制了20%的乌克兰领土，但美国国防部官员表示，她不想低估乌克兰在领土和生命方面的损失。她说："在说俄罗斯正在取得非常渐进的进展时，我不想淡化俄罗斯侵占乌克兰的领土或对乌克兰主权的严重侵犯。"

这位五角大楼官员指出："尽管如此，你必须将俄罗斯取得的有限成果与俄罗斯最初的计划进行比较，俄罗斯最初的计划是到此刻俄罗斯军队已经拿下基辅，并完全占领乌克兰。"