英国约五万铁路工人继续大罢工

铁路工人罢工

英国三天大罢工让整个铁路网瘫痪。劳资双方周一进行的最后一轮谈判宣告破裂，英国铁路、海事和运输工人全国联盟（RMT）的五万多名工会会员在周二、周四和周六进行罢工。这是英国30多年来规模最大的一次罢工行动。

广告 继续浏览后续

RMT秘书长林奇说，地面列车运营商和伦敦地铁公司提出的薪金增幅低于通胀率，“完全不可接受”。

英国交通部长沙普斯周一在国会强调，政府会尽一切努力把铁路工人罢工所造成的“严重干扰”降到最低。

他说：“预计约20%的既定服务将会运作，以为关键员工、主要人口密集中心及关键货运提供服务。”

现在正值英国的考试季节，铁路工人罢工也对准备参加会考的大量学生造成许多不便。

铁路运营商警告称，这整个星期的铁路服务势必受影响，即使是继续运作的列车服务也不得不缩减穿行趟次。

为RMT工会会员的伦敦地铁工人周二也举行24小时停驶行动。工会坚称罢工是必须采取的行动，因为工资未能跟上英国的通胀步伐。

英国通胀已达到40年来的最高水平，而且还在继续上涨。

在瑞安航空，西班牙、葡萄牙和比利时的几个空姐和空姐工会呼吁从周五开始停止工作。意大利和法国瑞安工作人员从25日开始罢工。据比利时机场发言人称，只有 41% 的瑞安航空航班能够在周六起飞，而在周五和周日之间，该公司不得不取消 127 个航班。