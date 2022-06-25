马克龙与普京电话备忘录：4天后普京下令侵略乌克兰

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法新社公布法国总统马克龙今年2月20日与俄罗斯总统普京的电话通话内容全文。法国电视二台下星期四推出专题节目，报道法国总统马克龙如何试图斡旋俄乌纷争并阻止普京发动战争。当时美国已经多次以及明确警告俄罗斯将对乌克兰发动侵略战争。马克龙数日后承认斡旋失败。

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法新社发布马克龙在乌克兰战争前四天与普京的电话会谈内容。

法新社署名Valérie LEROUX的报道称， 以下是法国总统埃马纽埃尔-马克龙与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京在乌克兰战争前的最后一次电话交谈的逐字记录，该节目将于周四在法国电视二台播出的纪录片中介绍。

电话内容显示马克龙与普京都互相以名直呼。普京称呼马克龙为埃马纽埃尔，而马克龙则称呼普京为弗拉基米尔。

马克龙：

自从我们上次谈话以来，紧张局势一直在加剧，你知道我对继续对话的承诺和决心。我希望你先把你对情况的解读告诉我，也许用一种相当直接的方式，就像我们俩一样，告诉我你的意图是什么。之后，我想试着看看是否还有有用的行动可以采取，并向你们提出一些建议。

普京：

我还能说什么呢？你可以自己看看发生了什么事。你和朔尔茨总理告诉我，泽连斯基已经准备好做出姿态，他已经准备好了执行明斯克协议的规定（......）事实上，我们亲爱的同僚泽连斯基什么都没做。他在对你撒谎（......）我不知道你是否听到了他昨天的发言，他说乌克兰应该有机会获得核武器。

（法新社加插了马克龙的外交顾问Emmanuel Bonne对普京的评论：不，那是胡说八道。）

我也听到了你在2月8日基辅的新闻发布会上的评论。你说，必须修订明斯克协议，我引用一下，"以便它们能够适用"。

(马克龙的顾问："不，他没有这么说"，"我会告诉他不要和他讨论细节问题"）。

马克龙：

弗拉基米尔，首先有一点，我从来没有说过明斯克协议应该被修改。我既没有在柏林说过，也没有在基辅说过，更没有在巴黎说过。我说，应该应执行这些协议，应该尊重这些协议，我对过去几天的解读和你不一样。

普京：

听着，埃马纽埃尔，我不明白你对分离主义者的看法。至少，在我们的坚持下，他们做了一切必要的工作，与乌克兰当局展开建设性的对话。

马克龙：

关于你说的话，弗拉基米尔，我有几点意见：第一，明斯克协议是与你的对话，你是完全正确的。在这种情况下，讨论的基础不应该是分离主义分子提交的文本。因此，当你的谈判代表试图强行要求乌克兰在分离主义分子的路线图基础上进行讨论时，他就没有尊重明斯克协议。不是分离主义分子要对乌克兰的法律提出建议!

普京：

当然，我们对情况有完全不同的解读。在我们上次会议上，我提醒了你们，甚至宣读了明斯克协议的第9、11和12条。

马克龙：

明斯克协议就在我面前! 其中明确写道，乌克兰政府--第9段等--提议，在三方联络小组的框架内，与顿涅茨克和卢甘斯克地区一些地区的代表协商并达成一致。这正是目前所提议的。所以我不知道你的律师在哪里学的法律。我只是看着协议文本，并试图执行它们! 而且我不知道哪个律师能告诉你，在一个主权国家，法律是由分离主义团体而不是由民主选举的当局提出的。

普京：

(坚定而恼怒的语气)这不是一个民主选举的政府。他们通过政变上台，人们被活活烧死，那是一场血腥的屠杀，泽连斯基是责任人之一。

听我说：对话的原则是要考虑到对方的利益。这些建议是存在的，你所说的分离主义者已经把他们的要求传递给乌克兰，但他们没有得到任何回应。对话在哪里？

马克龙：

但是，因为正如我刚刚告诉你的那样，我们并不关心分离主义者的提议。我们要求他们的是对乌克兰文本作出回应，我们必须在这个意义上行动，因为这是法律！。如果你判断你面对的是不合法的和恐怖主义当局，你刚才所说的话让人怀疑你自己是否愿意尊重明斯克协议。

普京：

(仍然非常恼火）仔细听我说。你能听到我吗？我再说一遍，你所说的分离主义分子对乌克兰当局的提议作出了反应。他们做出了回应，但同一当局并没有采取后续行动。

马克龙：

所以好吧：根据他们对乌克兰文本的回应，我向你提议的是，我们要求所有各方在联络小组的框架内举行会议，以便能继续向前推进。我们可以要求明天完成这项工作，并要求所有相关方面不要采取空椅子政策。但在过去的两天里，分离主义分子并不想参加这一讨论。我将对泽连斯基提出这个要求。我们是否同意这一点？如果我们同意，我将启动它，并要求明天开会。

普京：

因此，为了明确起见，我们一挂电话，我就会研究这些建议。但从一开始我们就应该对乌克兰人施加压力，但没有人愿意这样做。

马克龙：

但是，我尽最大努力去推动他们，你知道的。

普京：

我知道，但不幸的是，这并不有效。

马克龙：

我需要你帮我一下（幽默地）。电话线上的氛围非常紧张。我昨天的确给泽连斯基打电话，让他冷静下来。我再次告诉他，让大家冷静下来，在社交网络上冷静下来，让乌克兰武装部队冷静下来。但我看到的也是，你真的也可以叫你预先部署的武装部队平静下来。昨天发生了很多爆炸事件。如果你想给对话一个机会，你必须让该地区的局势平静下来。你如何看待军事演习的发展？

普京：

演习正在按计划进行。

马克龙：

所以他们今晚结束，对吗？

普京：

是的，可能是今晚，我们肯定会在边境留下军事存在，直到顿巴斯的局势平静下来。讨论将在与国防部和外交部协商后进行。

马克龙：

我同意。弗拉基米尔，我非常真诚地告诉你，对我来说，把讨论放回正确的框架，避免紧张是一个绝对的先决条件。而对我来说，重要的是，我真的要求你这样做，我们应控制局势。这就是第一根支柱。而且我非常仰赖你。在接下来的时间和日子里，不要向任何挑衅让步。

我想向你们提出两个具体建议。首先是在未来几天在日内瓦组织一次你和拜登总统之间的会议。我在星期五晚上和拜登谈过，我问他我是否可以向你提出这个建议。拜登让我告诉你，他已经准备好了。拜登总统也一直在思考如何以可信的方式缓和局势，考虑到你们的要求并非常明确地解决北约和乌克兰的问题。告诉我适合你的日期。

普京：

非常感谢你，埃马纽埃尔。与你们的欧洲同僚和美国人交谈，总是非常高兴和非常荣幸。而且我总是喜欢和你谈话，因为我们有一种信任的关系。因此，埃马纽埃尔，我建议我们扭转这种局面。首先，你必须事先准备好这次会议。之后我们才可以谈，因为如果我们像这样进行，什么都谈，什么都不谈，我们又会被责备。

马克龙：

但我们今天能不能在这些讨论结束时说，我们同意这个原则？我希望你能明确回答这个问题。我理解你对日期的缄默，但你今天是否准备好去说，"我希望与美国人进行两个人的会面，然后扩展到与欧洲人会面"？

普京：

这是一个值得考虑的建议，如果你想让我们在如何制定日程上保持一致，我建议你让我们的顾问互相打电话商定（......），但你应该知道，原则上，我同意。

马克龙：

很好，你确认你原则上同意。我建议我们的团队（......）努力敲定一个联合文本，在该次会议结束时形成一种公报。

普京：

毫不隐瞒地说，我想去打冰球，因为我在开始体育锻炼前从健身房和你说话。我先给我的顾问们打电话。

马克龙：

无论如何，谢谢你，弗拉基米尔。我们保持着实时的联系。一旦有什么事，你就给我打电话。

普京：

谢谢您，总统先生（法语）。