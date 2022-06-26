普京向欧美炫武：再射导弹轰炸基辅

乌克兰/俄罗斯

周日清晨，乌克兰首都基辅传出四声爆炸声，击中了首都中心附近的一栋住宅楼。至少有两个人被送进医院。乌克兰首都市长维塔利-克里琴科表示，俄罗斯的打击旨在于6月28日至30日在马德里举行的北约首脑会议之前 "恐吓乌克兰人"。而G7峰会今天在德国巴伐利亚开幕，会议聚焦乌克兰战争。

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本台消息，周日清晨，基辅传出四声爆炸声，导弹击中了首都中心附近的一栋住宅楼。据乌克兰国家应急部门在电报群Telegram报告消息说："由于敌人炮击，一栋九层楼的建筑被击中并引发生火灾。"国家应急部门说："根据初步数据，有一个人受伤。大楼的顶部三层着火，楼梯间被完全摧毁。当地警方封锁了该地区。

首都市长维塔利-克里琴科（Vitaly Klitschko）在电报群Telegram上说，至少有两人被送进医院，他并警告说，有人仍在瓦砾下，死亡人数可能上升。

爆炸发生在早上6点30分左右（格林尼治标准时间凌晨3点30分），在首都基辅的防空警报响起半小时后。基辅州州长奥列克西-库勒巴在电报群Telegram上说："一枚导弹在基辅地区被防空部队拦截击落，碎片落在一个村庄。" 他还说，"敌人的攻击击中了首都"。 乌克兰议员Oleksiy Goncharenko则在电报群Telegram上说，俄罗斯军队今天早间向基辅及其地区发射了14枚导弹。

据基辅市长维塔利-克里琴科报告说："从首都中心到西北部的Shevchenkivsky区发生了几次爆炸。"救护车和救援人员正在现场。市长说："在两栋楼里，救援和疏散居民的工作正在进行中。到爆炸现场查访的克里琴科（Vitaly Klitschko）说，这是 "在北约峰会召开前恐吓乌克兰人[......]"。

许多居民在建筑物下，许多人流着泪。一个妇女穿着浴衣逃出楼外，她指出，“俄罗斯人已经对这里轰炸了三次了。” 38岁的居民尤里说："我在第一次爆炸时醒来，走到阳台，看到导弹落下，听到巨大的爆炸声，一切都在震动。" 32岁的Irena与她17个月大的儿子Makar一起逃出。她称，"我们带着救急包袱跑下来，这个包袱从战争开始就一直在门边。因为我们必须躲避爆炸。"

俄罗斯军队在6月初的前一次袭击是针对基辅郊区的一家工厂，造成一人受伤。4月底，在联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)访问期间，俄罗斯另一次发射的导弹袭击了基辅。当地自由电台的一名乌克兰记者在她的公寓里被爆炸击中丧生。