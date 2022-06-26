瑞典和芬兰加入北约遭土耳其作梗 法国劝作选择

北约/土耳其/瑞典/芬兰

法国外交部长科隆纳周日表示，土耳其必须在瑞典和芬兰加入北约的问题上 "做出自己的选择"，否则会引起人们对土耳其在北约联盟内 "行为 "的质疑。

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就瑞典和芬兰加入北约受阻，巴黎称土耳其 "必须做出选择"。法新社引述法国外交部长凯瑟琳-科隆纳在接受《晚报》采访时说，"北约秘书长斯托尔滕贝格正台前努力，但要由土耳其面对自己的责任做出选择。它是想加强北约还是反对北约？法国外长科隆纳说：“这肯定会导致对土耳其作为北约成员的行为产生质疑。”

法国外长科隆纳说，"土耳其是北约的一个重要成员，"这位法国外交官说，“芬兰和瑞典已经做出了一个历史性的选择。让他们都加入北约，对我们在欧洲的安全是有积极促进。他们在与土耳其的讨论中已经做出了努力。”

尽管土耳其、瑞典和芬兰周一在布鲁塞尔又举行了会谈，但在6月28日至30日的马德里峰会之前，关于这两个国家的北约候选资格的快速突破看起来很复杂。

安卡拉指责这两个北欧国家窝藏库尔德工人党（PKK）的激进分子，该党被土耳其及西方盟友列为 "恐怖主义"。土耳其还谴责这两个国家都有土耳其传教士法土拉-居伦的支持者，土耳其怀疑并指控居伦策划了2016年7月的未遂政变。

在作出申请加入北约的历史性决定之前，瑞典和芬兰以及北约的布鲁塞尔总部都寄希望于确定一个明确的加入北约程序，希望在马德里会议上显示出目前30个成员的一致意见。北约机制要求决定基于一致同意。

目前，在土耳其坚持作梗之后，瑞典与芬兰两国都承认情况发生了变化。

据法国总统府称，法国总统马克龙打算在下星期马德里峰会上 "要求土耳其明确在北约内部的立场"。