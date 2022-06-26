英乌外长：我们必须无视提议出卖乌克兰的失败主义声音

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英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）和乌克兰外交部长库列巴（Dmitro Kouleba）6月25日联名发表评论文章表示：“我们必须无视那些提议出卖乌克兰的失败主义者的声音。”他们强调：“乌克兰人民无法奢望感到疲惫。自由世界的其他国家也不能如此。”

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特拉斯和库列巴周六在英国《电讯报》刊文指出：“英国与乌克兰并肩站在其作为一个自由的欧洲民主国家的道路上。我们通过与波兰的三边伙伴关系加强了这一点。现在，我们比以往任何时候都更加团结。泽连斯基总统（Volodymyr Zelenskyy）和约翰逊首相（Boris Johnson）在捍卫欧洲的安全和自由方面是一致的。我们两个人作为外交部长建立了密切的友谊，在俄罗斯和许多其他问题上看法一致。我们伟大国家之间的伙伴关系是建立在人民应该自由选择自己的未来这一基本原则之上的。然而，这对普京来说是个大忌。他对像乌克兰这样的邻近自由民主国家取得成功的前景感到威胁，因为这有可能暴露出专制主义的失败。因此，他现在一心想要通过全面战争扼杀乌克兰的自由之火。”

文章称：“为了获得和平和保护我们的生活方式，乌克兰和自由世界需要保持强大和团结。我们必须无视那些坚持认为人民已经开始疲惫的失败主义声音，以及那些提议出卖乌克兰以迅速结束无情的恐怖的声音。乌克兰人民无法奢望感到疲惫。自由世界的其他国家也不能如此。令人发指的战争罪行的证据继续增加，从轰炸无辜的乌克兰平民到强奸、酷刑和绑架。”

文章续指：“俄罗斯军队通过阻止乌克兰粮食出口和偷窃收成，正在将全球饥饿问题武器化。俄罗斯代理人对待战俘的方式违反了《日内瓦公约》，包括在乌克兰武装部队服役的英国公民。因此，七国集团和北约本周必须表明，他们对乌克兰的承诺永远不会被普京夺取它的决心所超越。这意味着增加并加快他们的重型武器供应，继续制裁所有勾结普京战争的人，并完全切断俄罗斯能源的进口。”

文章称：“提供的每一件武器都将帮助乌克兰人民击退俄罗斯军队，夺回目前处于炮火中的城市，如北顿涅茨克，以及被俄罗斯控制的城市，如赫尔松。每一项制裁都将有助于使普京的战争机器失去资金，使更多的无辜平民免遭进一步的野蛮行为。乌克兰人民正在为他们的祖国无畏地战斗。他们可以赢得这场战斗，并将在自由世界的不屈不挠的支持下赢得这场战斗。这就是为什么英国在提供重武器方面走在前列的原因。英国的M270多管火箭炮系统正在送来的路上，以帮助乌克兰抵御俄罗斯的远程火炮。英国已经提供了13亿英镑的军事援助，包括反坦克导弹、防空系统、装甲车和培训。乌克兰人民将永远记住英国在其至暗时刻所做的一切。”

文章表示：“英国正在加大制裁力度，本周就一系列贸易禁令进一步立法，下个月还将有更多制裁。自由世界需要集体努力，切断俄罗斯的关键外国收入来源：能源和其他出口产品，如黄金。我们不能被普京试图用骇人听闻的威胁来精神虐待的行为所吓倒。每当北约挺身面对他的欺凌时，他都被迫退缩，而不是加倍努力。普京的侵略行为只会成功地鼓励更多国家加入这个世界上最成功的防御性联盟。和平的时刻终将到来。但它需要是一个良好和持久的和平。普京通往谈判桌的道路穿过乌克兰的战场。只有当乌克兰人民把他的军队逼退后，他才会认真对待谈判。”

文章称：“乌克兰的支持者们都需要发挥自己的作用，确保泽连斯基总统能够面对被削弱的普京，从实力地位出发进行谈判。这对和平的持久性至关重要。不可能有复制《明斯克协议》的谈判解决方案，其是以牺牲乌克兰的主权、安全和领土完整为代价的。那些提议牺牲乌克兰土地的人实际上是提议用乌克兰人的鲜血来换取和平的幻觉。除非伴随着乌克兰领土的归还和对普京帝国主义的遏制，否则这将是一个海市蜃楼。”

文章强调：“普京已经明确表示，他的野心不会停留在乌克兰，而是进一步针对其他主权国家——特别是那些他邪恶地认为是俄罗斯一部分的国家。这就是为什么在俄罗斯从乌克兰撤退并永远无法再次实施这种侵略之前，没有人能够感到安全。乌克兰人民不仅在为自己的未来而战，也在为整个欧洲和更广泛的世界的自由和民主的未来而战。这是一场所有人的战争，因为乌克兰的胜利符合我们所有人的利益，无论需要多长时间。我们可以共同确保乌克兰存在于一个完整和自由的欧洲的未来，在那里和平（将）再次占上风。”

值得一提的是，英国、美国、日本和加拿大将领导七国集团禁止进口俄罗斯黄金，这是该国最大的非能源出口产品。由于周日开始的七国集团峰会将宣布严厉的新制裁措施，新出口的俄罗斯黄金将不再被允许进入英国、加拿大、美国和日本，这些措施旨在加大对普京的战争机器的压力。黄金是俄罗斯的主要出口产品之一，2021年对俄罗斯经济价值带来126亿英镑。英国采取的对俄进口限制现在适用于超过135亿英镑的俄罗斯出口产品。