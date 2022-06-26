西班牙敦促北约警惕来自欧洲南翼安全威胁

北约峰会

尽管俄罗斯入侵乌克兰将是北大西洋公约组织（NATO）本周马德里峰会上的主要议题不过，西班牙和其他一些国家正在推动北约警惕与俄罗斯结盟的雇佣军在非洲扩散俄罗斯影响，造成来自北约南翼的非洲国家对北约的安全威胁。

广告 继续浏览后续

作为6月28至30日北约峰会的主办国，西班牙希望强调其邻近非洲的地理位置，并在一份概括北约对安全挑战及任务设想的更新文件中，游说北约更多地关注来自欧洲南翼的非洲对北约的安全威胁。

北约战略概念是1949年签署北大西洋公约之后北约组织最重要工作文件，大约每十年修改其安全评估，以重置北约组织的安全议程。不过，自2010年以来，战略概念一直没有更新过。

在俄罗斯入侵乌克兰随后将战火烧到靠近北约东翼之后，北约组织一方面向乌克兰提供更强大的武器，同时也避免被卷入战争的真实风险。

不过，参加马德里北约峰会的国家看来有一个共识，即在继续把俄罗斯视为首要忧虑外，北约必须继续拓展其全球观。西班牙呼吁北约增加关注欧洲南翼的立场得到了英国、法国和意大利的支持。

这些国家的观点是，非洲的安全挑战来自普京恢复俄罗斯帝国荣耀的决心以及中国在非洲的扩张。俄罗斯通过其雇佣军的存在在非洲中北部的萨赫勒地区建立了影响力。这是从塞内加尔到苏丹的半干旱地区，遭受着政治冲突、恐怖主义和干旱的影响。

北约预计还在其更新的战略概念文件中提及中国在太平洋及太平洋以外地区不断增长的军事影响力。北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)上个月在马德里表示，中国加入俄罗斯，公开阻碍其他国家选择自己道路的权利。

美国非洲司令部司令、陆军上将斯蒂芬·汤森（Stephen J. Townsend）今年5月警告说，中国试图在非洲的大西洋海岸建立一个海军基地。他表示，中国最有可能在赤道几内亚这个撒哈拉以南盛产石油的独裁国家建立这样一个基地。

中国目前只承认在东非的吉布提设有一个军事设施。尽管中国称之为“保障基地”，不使用“军事基地”这个词，但是许多人相信，中共解放军在积极建立一个海外军事体系。

北约组织这次邀请了日本、韩国、澳大利亚和新西兰的领导人参加这次峰会，以彰显对亚太地区的关注。

同时，北约还邀请前法国在西非的殖民地毛里塔尼亚的外长参加北约组织外长的一个工作晚餐。北约表示，与西撒哈拉、阿尔及利亚、马里和塞内加尔交界的毛里塔尼亚，密切参与了北约更新战略概念的准备工作。