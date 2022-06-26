G7在巴伐利亚城堡闭门开会 聚焦乌战

G7/德国/乌克兰

世界上最富有国家的俱乐部--七国集团的领导人今天在德国的埃尔莫城堡举行会议，这是一个与世隔绝的豪华酒店，位于巴伐利亚阿尔卑斯山脚下，远离昨天在慕尼黑街头要求对全球变暖采取更有力行动的示威者。虽然议题有气候变化和迫在眉睫的粮食危机，但乌克兰的战争将是会议核心讨论内容。

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据本台特别记者丹尼尔-瓦洛特报道，毫无疑问，乌克兰战争将是本次峰会的核心议题。峰会在乌克兰战争冲突开始四个多月后，在乌克兰东部顿巴斯战火纷飞的时候召开。峰会将持续到星期二。据美国政府表示，希望利用这次峰会对莫斯科施加更多压力，但美国方面没有具体说明可能会宣布哪些措施。

在巴黎，爱丽舍宫说，七国集团不是决定新制裁的地方，而是协调制裁并确保制裁不被规避。除了武器援助或新的制裁计划，峰会可能会宣布为支持乌克兰提供资金。德国总理奥拉夫-朔尔茨在就要结束的本星期提及为乌克兰制定新的 "马歇尔计划"。

法国、意大利、日本、加拿大、美国和英国的领导人在会面时，预计也会向乌克兰发出一个团结的信息：从本质上讲，即使冲突长期存在，西方国家将不厌不倦不弃，对乌克兰的支持也不会有疲软。

该报道称，选择一个僻静的酒店并不是一个巧合。德国当局渴望避免重演2017年汉堡G20峰会的噩梦场景，当时德国发生了规模罕见的暴力抗议。在ElmauG7会议所在地，最近几周竖起了一道16公里长、高达3米的金属围栏，以防止潜在的抗议者潜入。

自2014年俄罗斯吞并了克里米亚，俄罗斯一直就没有被邀请参加G7，但俄罗斯阴影将无处不在，因为俄罗斯发动的侵略乌克兰战争冲突是本次峰会另外两个主要议题的核心：能源危机和对粮食短缺的担忧。

峰会谈论因乌克兰战争而导致的农产品价格上涨。根据该非政府组织发表的一份研究报告，受粮食不安全影响最大的十个国家中有六个在非洲：苏丹、布基纳法索、几内亚、马里、索马里和毛里塔尼亚。而对于 据"一个法国 "One France的负责人纳贾特-瓦洛德-贝卡西姆说，帮助上述国家是非常紧迫的。“我们紧急呼吁七国集团国家采取一系列措施，如取消基本必需品出口的障碍，充分资助紧急人道主义援助呼吁，甚至建立一个通过黑海的人道主义走廊，以促进乌克兰的粮食出口。”