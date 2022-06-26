G7峰会祭出禁止俄罗斯黄金制裁

G7/德国/乌克兰/俄罗斯黄金

世界工业七国集团在入侵乌克兰四个月后寻求加强对莫斯科的压力，周日在G7峰会的第一天宣布他们打算禁止俄罗斯黄金进口交易，旨在切断俄罗斯黄金与关键的伦敦市场的联系。英国对制裁俄罗斯黄金立场坚定。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称， 法国、美国、英国、德国、意大利、加拿大和日本的领导人在德国南部巴伐利亚州的一座城堡举行为期三天的会议，此时一些人担心对基辅的支持会出现某种形式的疲劳。但美国许诺不会出现对乌克兰援助倦怠的现象。

据美国总统拜登今天在推特上说，"世界工业七国集团将共同宣布，我们将禁止俄罗斯黄金交易，这是俄罗斯一个主要的出口来源，这一禁令将使俄罗斯失去数十亿美元。"

在周二G7会议结束时集体宣布之前，华盛顿、伦敦、渥太华和东京已经宣布对俄罗斯新开采的黄金实行抵制，但不针对已经出售的黄金。

英国首相约翰逊在一份声明中说：“这些措施将直接打击俄罗斯的寡头，直指普京战争机器的核心。”约翰逊说，"普京在这场不必要的、野蛮的战争中浪费着他正在日益减少的资源。他正在以牺牲乌克兰和俄罗斯人民的利益来满足他的野心。" 约翰逊呼吁他的盟友 "饿死 "这位俄罗斯领导人。

俄罗斯是世界主要的黄金生产国，根据伦敦和华盛顿的数据，2021年俄罗斯的黄金的出口价值接近150亿欧元，占世界市场的5%。

贵重金属是俄罗斯仅次于能源的第二大出口产品，而能源已经受到攻击，因为西方已经在禁止俄罗斯石油，欧洲人也在寻求减少对俄罗斯天然气的依赖。其目的是将俄罗斯被国际金融体系中孤立，避免通过向莫斯科支付数十亿美元的收入来资助俄罗斯的战争机器。

据 一位美国高级官员解释说，黄金禁运 "是阻断俄罗斯经济和金融系统之间联系的进一步手段"。他说，制裁的效果 "只会随着时间的推移而增加，俄罗斯发动战争的能力肯定会因为七国集团的集体行动而降低"。

俄罗斯90%的黄金出口到G7国家，很大一部分出口到英国，伦敦是包括金属在内的商品交易的主要金融中心。

因此，英国政府坚持认为，所宣布的措施将 "对普京筹集资金的能力产生巨大影响"。英国方面称，这将特别打击那些可能已经购买黄金 "试图规避西方制裁 "的俄罗斯寡头。

自四个月前开始入侵乌克兰以来，英国对俄罗斯实施了西方阵营中最严厉的制裁措施，包括针对金融业、石油、几十个寡头，总共代表100多个实体和1000人。

周六晚上，最近几个月两次访问基辅的英国首相约翰逊敦促他的西方盟友不要 "抛弃 "乌克兰，乌克兰总统泽连斯基将于周一通过视频会议在七国集团峰会上发言。英国首相约翰逊的发言人坚持认为，经过四个月的战争，这种经济和军事支持必须进入 "一个新阶段"，援助原则与细节都将在巴伐利亚G7峰会上讨论，然后在马德里举行的北约峰会上也会进一步讨论。