G7峰会：约翰逊告诉马克龙尝试解决俄乌冲突的时机未到

英国/法国/俄罗斯

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）和英国首相约翰逊（Boris Johnson）在6月26日召开的七国集团峰会场边举行了双边会谈。本次峰会在德国慕尼黑附近的埃尔茂宫召开。据英国首相官邸介绍，两位领导人讨论了乌克兰局势，他们共同强调当下需要继续支持乌克兰，以加强该国在战争和任何未来谈判中的力量。

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英国首相官邸在两国领导人会后发表的声明称：“首相首先感谢总统在女王陛下（登基70）的周年庆典上对她的慷慨赞美。两位领导人讨论了乌克兰的危机。他们同意现在是冲突进程的关键时刻，有机会扭转战争的趋势。首相和马克龙总统都强调需要支持乌克兰，以加强他们在战争和任何未来谈判中的力量。”

英方的声明称：“马克龙总统赞扬了首相对乌克兰的持续军事支持，双方领导人同意加强这项工作。首相强调，现在解决冲突的任何尝试都只会造成持久的不稳定，并使普京有机会永久操纵主权国家和国际市场。领导人们同意继续并加强英国和法国在国防和安全等领域的紧密合作。”

英国、美国、日本和加拿大周日宣布将牵头七国集团禁止进口俄罗斯黄金。约翰逊对此通过推特表示：“我们今天宣布的措施将直接打击俄罗斯寡头，并打击普京的战争机器的核心。我们需要断绝普京政权的资金来源。英国和我们的盟友正在这样做。”

英国政府还宣布，随时准备为乌克兰进一步担保4.29亿英镑的金融支持。这使得英国对乌克兰的贷款担保总额达到13亿英镑，这是该国对乌克兰15亿英镑人道主义支持的一部分。

约翰逊当天在推特上强调：“现在不是放弃乌克兰的时候，他们比以往更需要七国集团的支持和决心。英国将继续支持乌克兰的每一步，因为我们知道，他们的安全就是我们的安全，他们的自由就是我们的自由。”