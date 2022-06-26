G7领导人拿普京寻开心？

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世界工业7国集团峰会今天在德国巴伐利亚的一座隐秘城堡开会，会上遇上礼仪服装问题。因是在星期天，又是在城堡乡野氛围，该不该随意着装而不要套装领带一丝不苟？有人提议可以赤膊上阵，与普京赤裸上身露肌肉比一比，因为G7当然比俄罗斯更强大。最后G7“全家福”照片仍然是大家穿着套装，只是解下了领带。

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据法新社今天自G7峰会报道称，周日，世界工业集团各国领导人在德国举行的G七峰会开幕式上询问他们是否可以脱掉外套，甚至或者脱去更多，以此来嘲笑俄罗斯总统普京的马背赤裸上身形象。

是英国首相约翰逊先提起话题，"我们应该继续穿着套服上衣吗？我们不要把它脱下来吗？"英国首相鲍里斯-约翰逊坐在德国埃尔莫城堡的餐桌旁问道，德国总理朔尔茨在该城堡接待美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利、日本和欧盟的领导人，峰会直到星期二。是加拿大总理特鲁多接茬，但建议等待官方照片后再脱掉外套，但约翰逊说：“我们必须表明我们比普京更强壮。”

法新社说，其他人明白这个笑话所指。特鲁多说："我们要进行一次赤膊骑马的表演？" 特鲁多指的是2009年普京赤膊骑马的一次有名的照片宣传。

欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在场，冷静地回答说，“应该有比骑马展示更好的吧。”冯德莱恩是G7会议上唯一的女性，她没有对服装议题作评论。

只是约翰逊还继续说，"我们必须向普京展示我们的胸肌。"

法新社说，最后，七位领导人都穿着西装，只是解下领带，在主席台上就座，拍摄了传统的“全家福照片”。