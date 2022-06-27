英国消息：正在讨论马克龙和约翰逊举行峰会

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来自英国政府的消息人士周一表示，正在讨论“尽快地”在法国举行法国总统马克龙和英国首相约翰逊之间的峰会。

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周日，在德国举行7国集团峰会的第一天，马克龙和约翰逊两人在G7会议的间隙所进行的讨论，让许多让人愤怒的主题，如奥库斯（AUKUS）联盟、英国脱欧后的捕鱼问题、北爱尔兰问题、以及非法越过英吉利海峡等问题被搁置在一边，从而专注于乌克兰战争。

一位英国政府消息人士表示，为了让这些被描述为是“热烈”的讨论能够进一步得到延申和扩大，“正在进行初步讨论（......）以探索（马克龙和约翰逊两人间的）（峰会）何时何地可行”，并表示由法国来主办这样的会议。

同一消息来源补充说，“（周日）的沟通的基调是尽快举行峰会。”

法新社指出，在这次G7会议两人会谈后，法国总统府宣称约翰逊以“极大的热情”欢迎法国的欧洲政治共同体（EPC）计划，这将使英国在英国脱欧后“重新参与”欧洲成为可能。

不过，英国的消息人士说，事实是，英国首相认为，英国未来与世界各国的交往，尤其是与欧洲的交往，都必须基于关系，而不是基于组织和机构。”