捷克7月1日接棒法国任欧盟轮值主席国

捷克共和国周五(7月1日)继法国后，担任6个月的欧盟轮值主席国。如今当全球目光都投向陷入战乱的乌克兰、欧洲陷入动荡不安之际，国际社会也将瞩目欧盟内部一向表态坚定支持对俄罗斯实施制裁的捷克总理彼得·菲亚拉（Petr Fiala）的接棒上任领导欧盟。

广告 继续浏览后续

东欧国家捷克共和国周五(7月1日)开始接棒法国，担任欧盟轮值主席国。根据办公室设立在布拉格的国际事务协会主席帕维尔·哈夫利切克（Pavel Havlicek）警告说，捷克从法国接棒主席国，然后将传给瑞典的这个欧盟主席国职位“可以想见的未来不是处于平静的时刻，而是很坏的时刻。”

周五，布拉格政府将在一座城堡内，接待欧盟委员们进行会谈，随后举行一场音乐会。拥有 1050 万居民人口的捷克于 2004 年加入欧盟的国家。

捷克共和国此前承诺过，在其担任欧盟主席国期间，将会把援助乌克兰作为执政核心议题，从难民危机到战时国家的重建，以及处理欧洲能源安全的问题。

捷克是欧盟内部对俄罗斯实施制裁的坚定支持者，自 2022 年初俄乌冲突冲突爆发以来，捷克已接纳近 40 万名乌克兰难民，并提供乌克兰财政和军事援助。

捷克的右翼总理彼得·菲亚拉（Petr Fiala）是老牌政治分析家，曾与人共同撰写出版一本关于欧盟主题书籍。菲亚拉最近表示，他将尝试安排举行一场与乌克兰总统泽连斯基的峰会。

捷克的右翼总理彼得·菲亚拉最近表示，在乌克兰战争结束后，他将尝试安排举行一场与乌克兰总统泽连斯基的峰会，将提出针对乌克兰的某种马歇尔计划。但他说，此项马歇尔计划的峰会，只有在俄乌战争结束后才会举行。

由捷克和其他东欧国家推动的一些西巴尔干国家的加盟欧洲联盟的候选资格事宜至今停滞不前，这些国家也将参加此项与泽连斯基会晤的峰会。