乌克兰要真正战火重生 欧盟及时促反腐改革

乌克兰/欧盟

尽管乌克兰战火飞扬，欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩周五今天呼吁乌克兰加快反腐败改革，并向乌克兰保证在加入欧盟的 "漫长道路 "上，乌克兰将得到欧盟27国的支持。

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欧盟呼吁乌克兰加快反腐改革步伐。据法新社今天报道称，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）今天在通过视频会议向乌克兰议员发表的讲话中赞扬了已经进行的改革和为创建 "令人印象深刻的反腐机制 "而设立的机构。

她说："但现在这些机构需要得到授权，需要有合适的人担任负责任的职位。冯德莱恩说："应尽快任命反腐败检察院的新负责人和乌克兰国家反腐败局的新局长。

关于拟议的宪法法院改革，冯德莱恩认为 "有必要为法官的遴选规定一个立法程序"。

冯德莱恩欢迎乌克兰通过一项旨在消除 "寡头对经济的过度影响 "的法律，但要求该国现在确保 "以合法的方式实施"改革。

冯德莱恩还呼吁通过一项 "媒体法，使乌克兰立法符合欧盟标准，并为独立的媒体监管机构提供必要手段"。

欧盟27国领导人已经于6月23日授予乌克兰欧盟候选国地位。

据法新社说，欧盟委员会主席冯德莱恩承诺：“未来的道路将是漫长的，但欧洲将在每一步都与乌克兰在一起，无论需要多长时间，即从这些黑暗的战争日子一直到乌克兰跨入我们欧盟门槛的那一刻，欧盟全体都将与乌克兰在一起。”