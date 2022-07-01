敖德萨遭俄军空对地导弹袭击 普京或再称乌克兰自导自轰？

乌克兰/俄罗斯

乌克兰南部敖德萨地区一座民宅建筑物昨天晚上遭俄罗斯军队发射导弹袭击击中。敖德萨州政府发言人谢尔盖-布拉楚克初步的报告说："一栋住宅楼遭袭击，爆炸造成死亡人数已经上升到10人。今天上午报告死亡人数升为17人。此次导弹袭击由俄罗斯军队军机发射。此前俄罗斯指控乌克兰自导自演轰炸一座购物中心，但稍早的俄罗斯官方声明指控遭袭击的建筑物藏有军事设施。

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据法新社今天报道称，据乌克兰方面报告，至少有17人在俄罗斯军队对乌克兰南部敖德萨地区建筑物的袭击中丧生。法新社说，此次袭击可能是俄罗斯报复乌克兰军队夺回了该地区的一个战略岛屿即蛇岛，乌克兰现在能进一步控制当地海上运输航线。

根据乌克兰紧急服务部门的及时报告，一架俄罗斯战略轰炸机从黑海发射的导弹造成 "14人死亡，30人受伤，包括三名儿童"。救援人员报告说，同一架飞机发射的另一枚导弹击中了附近的另外两座建筑，造成 "三个人死亡，包括一名儿童"。

救援行动因爆炸引发的火灾而变得复杂，目前仍在继续。据敖德萨地区政府发言人谢尔盖-布拉楚克称，第一次袭击 "击中了比尔戈罗德-德涅斯特地区的一栋九层住宅楼"，该地区位于敖德萨以南约80公里处。

该发言人批评了在社交网络上报告部队和救援部门确切情况的网民。他在当地电视台说："不要细节跟踪报告正在进行救援行动，不要明写爆炸在哪里，谁在救援，怎么救援！以免危及军队安全。

发言人没有报告袭击的确切地点。

法新社说，导弹袭击引发爆炸时，北约在马德里举行的峰会结束，北约承诺将坚定不移地支持乌克兰。美国总统拜登说：“我们将站在乌克兰一边，整个北约都将站在乌克兰一边。北约要确保乌克兰不被俄罗斯打败。”拜登还说，“我不知道战争将如何或何时结束。但相信不会以乌克兰被打败而结束。”