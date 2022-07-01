曾被马克龙批评脑死亡：北约被全面激活了

法国/北约/乌克兰

以乌克兰战争为大背景，在马德里举行的为期三天的北约峰会已经落下帷幕。北约成功地在议程上的各种议题都取得了进展：芬兰和瑞典加入北约、支持乌克兰、加强在东欧和南欧的军事部署以及推出并通过新战略概念。与早前法国总统马克龙在他上一届任期时所批评的脑死亡相比，北约全面激活。

广告 继续浏览后续

据本台特派马德里记者Romain Lemaresquier报道称，北约在所有问题上取得进展。会议讨论并处理了最棘手的问题。

在早前举行的一次北约首脑会议上，波兰、匈牙利和捷克共和国获得了加入欧盟的绿灯。25年后的今年，瑞典和芬兰将也能够正式启动其加入进程。因为土耳其最终同意取消了使用否决权的威胁，以换取一些交换条件。此前显示这个议题似乎并不那么容易推进，但最终很快得到了解决，让北约的三十个成员国非常欣慰。

北约也将增加对乌克兰的援助。这是在意料之中的，当然乌克兰总统认为北约可以做得更多，未来相信北约也确实会释放更多的军事和财政支持。

但最重要的是，北约通过了新的路线图，即北约著名的战略概念，将俄罗斯列为对该组织成员国最危险的威胁，并首次将中国列为 "对联盟国家的利益和安全构成挑战 "的国家。

北约也关注气候变化问题，并将为此发布一个10亿美元的基金。

最后，北约还对中东、北非和萨赫勒地区的局势表示关注。恐怖主义是北约的优先关注之一，北约将致力于与这些地区以及与该地区有联系的国家均保持伙伴关系，并继续情报合作。

据法国总统马克龙在一次新闻发布会上对北约峰会进行了评估，这是他在会议期间的唯一一次讲话。马克龙对盟国在面对俄罗斯的一致意见，以及该组织成员决定加强对乌克兰的支持感到高兴。

马克龙在离开马德里峰会时发出了一个坚定的信息。马克龙是对普京发出信号。马克龙立场强硬地称，“俄罗斯对这场战争负有全部责任。我再次拒绝那些让我们相信，这场战争及其后果是西方或北约强加给世界其他国家的论点。这是一个试图颠覆现实的谎言，目的是为侵略行为辩护并企图利用战争后果。”

据马克龙认为，俄罗斯对乌克兰的侵略，是俄罗斯总统的一个 "重大战略错误"，因为侵略战争导致芬兰和瑞典加入北约。是普京成功地让那些以前对北约保持比较谨慎的立场，或者比较保留的国家，起来决定加入北约。

法国总统强调说，北约不是在打仗，而是在支持乌克兰的抵抗。法国将承担法国应有的份额。