欧委会提出对乌提供第一笔10亿欧元的宏观财政援助

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欧盟委员会7月1日为乌克兰提出了一项新的10亿欧元的宏观财政援助行动，作为欧委会在今年5月18日宣布的，给予乌克兰高达90亿欧元的新增特殊宏观财政援助方案的第一部分。该计划稍早得到了欧洲理事会的批准。欧委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）当天在乌克兰最高拉达发表视频讲话时强调，“我相信乌克兰在欧洲的未来”。

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据欧委会介绍，“今天的提议是欧盟与国际社会一起为帮助乌克兰解决俄罗斯无端和无理侵略后的紧急财政需求所做的非凡努力的一部分。它将补充欧盟已经提供的支持，包括在今年上半年支付的12亿欧元紧急宏观财政援助贷款。该方案的两部分加在一起，将使自战争开始以来（欧盟）对乌克兰的宏观财政援助支持总额达到22亿欧元，一旦对乌克兰的特殊宏观财政援助的全部方案开始运作，可能达到100亿欧元。”

欧委会表示，“根据该提案，宏观财政援助资金将以优惠条件的长期贷款形式提供给乌克兰。在俄罗斯的军事侵略和随之而来的经济挑战的背景下，该援助将支持乌克兰的宏观经济稳定和整体复原力。为了进一步表达团结精神，欧盟预算将支付这笔贷款的利息费用。与以往所有的宏观财政援助贷款一样，欧盟委员会将在国际资本市场上借入资金，并以同样的条件向乌克兰转移收益。这笔给乌克兰的贷款将由欧盟预算预留的金额支持其70%的价值。 ”

据了解，一旦欧洲议会和欧洲理事会批准这一最新的提案，并与乌克兰当局签署相应的谅解备忘录和贷款协议，欧盟委员会将迅速向乌克兰提供这笔10亿欧元的资金。这一财政援助是在欧盟迄今提供的前所未有的支持之外的措施，特别是人道主义、发展和国防援助，暂停对乌克兰出口的所有进口关税一年，或其他团结举措，例如解决运输瓶颈问题，以便确保出口，特别是谷物出口。

冯德莱恩对此表示：“欧盟继续站在乌克兰和其勇敢的人民一边。今天，我们提议向乌克兰提供新的宏观财政援助计划的10亿欧元款项。5月份宣布的这部分援助将使我们能够立即对乌克兰的紧急需求作出回应。欧盟将继续向乌克兰提供救济，并在长期内支持其重建成为一个民主和繁荣的国家。”

冯德莱恩周五还在向乌克兰最高拉达的讲话中谈到：“乌克兰现在有一个非常明确的欧洲前景。乌克兰是欧盟的候选国，而就在5个月前，这似乎还是难以想象的。前方还有漫漫长路，但只要需要，欧盟就会与你们同在，从这些黑暗的战争日子一直到跨过通往欧盟大门的那一刻。接下来的步骤是你们能力可及的。但需要付出艰苦努力。”

冯德莱恩在讲话中向乌克兰最高拉达的议员们说：“你们比任何人都更了解摆在面前的工作。拉达这个词意味着理事会，而理事会意味着集体智慧。我相信，当涉及到改革和你们国家的未来时，你们将用你们的集体智慧为乌克兰服务。所以今天，我带着一个非常简单的信息来到这里。前面的路很漫长，但欧洲将在你们的每一步都与你们站在一起，只要需要，从这些黑暗的战争日子开始，直到你们跨过通往我们欧盟的大门的那一刻。”

冯德莱恩说：“我相信乌克兰的欧洲未来。而原因很简单。原因是乌克兰人民的顽强精神。你们的决心。你们对欧洲的热情。你们渴望在你们美丽的国家实现欧洲梦。正如泽连斯基总统在这个议会前的第一次演讲中所说：‘欧洲不是在别的地方。欧洲就在这里，在你们的心中。当欧洲在你们心中时，欧洲也会来到你们的国家’。欧洲是你们的国家。它是你们的未来。只有你能使它发生。你们是能够改变这个国家的人。而这将是你们的最终胜利。一个自由、繁荣和充满活力的乌克兰。一个最终与我们的欧洲大家庭团聚的主权乌克兰。”