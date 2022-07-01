美国宣布对乌提供8.2亿美元额外军事援助，包括现代防空系统

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美国国防部7月1日发表声明宣布，美方将向乌克兰提供8.2亿美元的额外军事援助，其中包括新的地对空导弹系统和反炮兵雷达，并为“海马斯”高机动性多管火箭炮系统 (HIMARS)提供更多弹药。该计划包括7.7亿美元的“乌克兰安全援助倡议”（USAI）资金，允许五角大楼直接向承包商提供资金，为乌克兰提供武器，以及5000万美元的总统抽调授权，允许从美国库存中运出武器。

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五角大楼发言人布里赛勒（Todd Breasseale）通过声明表示：“今天下午，美国国防部宣布向乌克兰提供8.2亿美元的额外安全援助。这包括总统抽调授权价值高达5000万美元的安全援助，以及7.7亿美元的‘乌克兰安全援助倡议’（USAI）资金。”

据悉，此次宣布的总统抽调授权是拜登政府自2021年8月以来为乌克兰第十四次从美国国防部库存中提供装备。新一轮对乌克兰的援助包括：“海马斯”高机动性多管火箭炮系统的额外弹药。到目前为止，美国已经承诺向乌克兰提供8套“海马斯”火箭炮系统。至少有4套该系统已经加入乌军对俄罗斯军队的战斗。拜登政府此前曾因没有为援助乌克兰的“海马斯”火箭炮系统运送足够的弹药而面临批评。

此外，根据“乌克兰安全援助计划”资金，美国国防部还将向乌克兰提供关键军事武器，以抵御俄罗斯的侵略。在这一揽子计划中包括：两套（挪威开发的）“国家先进地对空导弹系统”（NASAMS）；多达15万发155毫米火炮弹药；以及四台额外的反炮兵雷达。

据五角大楼介绍，与总统抽调授权不同，“乌克兰安全援助倡”议资金是美国政府从军工界采购军事武器，而不是提供国防部库存设备的一种授权。这一宣布代表了向乌克兰武装部队提供额外军事武器的合同程序的开始。

五角大楼指出，自拜登政府开始执政以来，美国现已承诺向乌克兰提供约76亿美元的安全援助，包括自2月24日俄罗斯开始无端入侵以来的约69亿美元。自2014年以来，美国已承诺向乌克兰提供超过88亿美元的安全援助。

该声明表示：“美国继续与盟国和伙伴合作，为乌克兰提供军事武器，以满足其不断变化的战场需求。特别是，国防部认可挪威的合作，使美国能够历史性地提供现代防空系统，帮助乌克兰抵御俄罗斯残暴的空袭。”

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）当天通过推特表示：“（拜登）总统已经宣布了高达8.2亿美元（来自）美国的额外武器、设备和用品，以加强乌克兰对俄罗斯选择的战争的防御。我们与乌克兰团结一致。”

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）对此回应称：“我赞扬美国向乌克兰提供新的安全援助计划的历史性决定，包括现代防空系统。谢谢你（拜登）总统， 感谢你继续领导和支持乌克兰与侵略者的斗争。携手走向胜利!”