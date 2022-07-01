路透社：仍有数十个俄罗斯军火大亨未被西方国家制裁

军火

路透社发现：仍有三十多名俄国军火商和十多家重要军工企业未被列入西方国家的制裁名单。此外，北约组织盟国制裁的步调也不一致，有些国家没有祭出相关惩罚措施。而这或许和俄军最近在乌东地区攻势取得进展有关，乌克兰总统泽伦斯基日前表示，西方对俄罗斯的制裁“还不够”。

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中央社报道：路透社对支撑俄罗斯国防工业的公司、高层主管和投资人深入检视后发现，30多名军工企业领导人和至少14家国防公司未遭到美国、欧盟或英国制裁。比如：AK-47步枪原始制造商卡拉希尼柯夫集团（Kalashnikov Concern JSC）自2014年俄罗斯併吞克里米亚半岛后已先后遭到美国、英国和欧洲联盟制裁。但拥有该集团75%股份的富豪卢希尼柯夫（Alan Lushnikov）迄未受到任何制裁。卢希尼柯夫曾任俄罗斯交通部副部长，也曾为大宗商品业巨头季姆琴科（Gennady Timchenko）效命。而季姆琴科是俄罗斯总统普京老友，被归类为克里姆林宫“核心圈子”成员，2014年起便遭到美国制裁。

路透社指出：莫斯科“金刚石-安泰集团”（Almaz-Antey Concern）的情况也是如此，这家专门生产飞弹和防空系统的国防企业已被美英欧制裁，但其执行长诺维考夫（Yan Novikov）却没事。

路透社还确认，位在莫斯科东北265公里的捷格加廖夫工厂（V.A. Degtyarev Plant）未受到英美欧制裁。这家企业生产各式枪砲，包括机枪、反坦克和防空武器，出售给俄罗斯军方。

其他未受制裁的企业还包括专门生产弹药的克林莫斯克弹药厂（Klimovsk Specialized Ammunition Plant），以及新西伯利亚弹药厂（Novosibirsk Cartridge Plant）等。

俄罗斯技术国家集团（Rostec）第一副执行长阿特雅科夫（Vladimir Artyakov）数十年来一直是俄国军火工业要角，还至少是另5家武器公司董事长，如生产Ka-52攻击直升机的俄罗斯直升机公司（Russian Helicopters JSC）。他日前被美国财政部列为制裁对象，但并未出现在英国和欧盟的制裁名单上。

值得注意的是，俄罗斯国营企业、全球最大的钛供应商VSMPO-Avisma与西方关係密切，其客户包括美国波音公司（Boeing）和欧洲空中巴士集团（Airbus），该公司至今未受到制裁。

伦敦智库皇家联合军事研究所（RUSI）副研究员康诺里（Richard Connolly）称，制裁VSMPO-Avisma虽能削减其丰厚利润，但也会迫使飞机制造公司更换供应商，否则会有反而制裁到自己的风险。他说：“这是经典的制裁难题：你若要伤害某人，就会伤害到自己。”