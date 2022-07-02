乌战扩及罗宋汤 教科文速列乌克兰罗宋汤入濒危文化遗产名录

乌克兰/俄罗斯/罗宋汤

联合国教科文组织宣布将乌克兰的罗宋汤烹调文化，列入联合国教科文组织「需要紧急保护的非物质文化遗产名录」。基辅当局先前呼吁联合国教科文组织对此列位，但遭俄罗斯强烈反对。联合国教科文组织指出，由于俄罗斯侵略乌克兰，并考量到战争对「这项传统造成的负面冲击」，引发它启动快速审批程序通过这项决定。

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联合国教科文组织（UNESCO）1日将乌克兰的罗宋汤烹调文化列入濒危文化遗产名录。据法新社说，乌克兰罗宋汤受战争威胁，速获列联合国濒危文化遗产。

罗宋汤是一道营养丰富的浓汤，通常以甜菜根为主食材。在俄罗斯、乌克兰和其他前苏联国家及波兰，这是一道常见的料理，但乌克兰视罗宋汤为国菜。

据联合国教科文组织宣布，它的一个委员会将乌克兰的罗宋汤烹调文化，列入联合国教科文组织「需要紧急保护的非物质文化遗产名录」。据联合国教科文组织指出，由于俄罗斯侵略乌克兰，并考量到战争对「这项传统造成的负面冲击」，引发它启动快速审批程序通过这项决定。

罗宋汤烹调文化被纳入联合国教科文组织濒危文化遗产名录，目的是要引起外界关注，在这项文化面临存亡威胁下确保它获得保存。据联合国教科文组织的委员会指出，俄乌战争已经「威胁到」乌克兰这道汤品文化的「续存能力」。该委员会说：「人民颠沛流离（构成威胁）…因为人民不仅无法烹调罗宋汤或种植烹调所需的本地食材，也不能相聚…这破坏了群体的社会和文化福祉。」

乌克兰大赞这项行动，乌克兰文化部长特卡钦科（ Oleksandr Tkachenko）在社群媒体Telegram发文写道：「罗宋汤之战的胜利属于我们…罗宋汤之战和俄乌战争，（乌克兰）都将赢得胜利。」

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）则抨击联合国教科文组织这项行动，表示这是要让罗宋汤属于「单一民族…单一国家…，这是仇外心理」。

但联合国教科文组织强调，乌克兰罗宋汤是一道大众料理的一个版本，且对乌克兰日常生活来说是至关重要。联合国教科文组织提到：「乌克兰罗宋汤是区域若干国家食用的罗宋汤乌克兰版本，这是乌克兰家庭和群体生活不可分割的一部分。」