俄当局再以叛国罪逮捕了一名西伯利亚的科学家

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据塔斯社7月2日报导，俄罗斯科学院西伯利亚分院理论与应用力学研究所首席研究员阿纳托利·马斯洛夫（Anatoly Maslov）因涉嫌叛国罪被捕。这是一位接近调查的消息人士向塔斯社报告的。此前，新西伯利亚市地区法院以叛国罪逮捕了新西伯利亚国立大学量子光学技术实验室主任德米特里·科尔克（Dmitry Kolker）。

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消息人士向塔斯社表示：“马斯洛夫涉嫌提供属于国家机密的数据”。该消息人士明确指出，这些数据与高超音速技术有关。他补充说，嫌疑人已被转移到莫斯科的列福尔托夫监狱（СИЗО Лефортово）。此案正由俄罗斯联邦安全局中央办公室进行调查。

根据俄罗斯科学院西伯利亚分院理论与应用力学研究所的网站信息，马斯洛夫是粘性流体动力学领域的知名专家，他是该研究所的首席研究员。

报导称，马斯洛夫所从事研究的主要方向是空气动力学。他开发了高效的算法，并在俄罗斯首次对可压缩气流的稳定性进行了数值计算，显示了通过冷却飞机表面使超音速边界层完全稳定的可能性。该研究所的网站指出，近年来，马斯洛夫推出了一个新的新的科学方向，即在微观层面的流动实验研究，获得了关于微流体流动和微射流结构的独特数据。

据悉，现年75岁的马斯洛夫是新西伯利亚国立大学的教授，他的学生包括11名博士，9名博士生和一名俄罗斯科学院的通讯院士。此外，该科学家还是俄罗斯理论和应用力学国家委员会的成员，以及俄罗斯国家机械工程委员会的成员。据他的同事称，马斯洛夫于 6 月 28 日被捕。