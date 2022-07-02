俄罗斯出动战略轰炸机 泽连斯基指控普京施行恐怖轰炸

乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基指控俄罗斯军队半夜轰炸乌克兰敖德萨地区建筑物。 据乌克兰南方前线指挥部报告，俄罗斯军方用图波列夫图-22飞机，这一冷战时期设计用于携带核弹头的轰炸机，从黑海向敖德萨南部一个沿海小镇的民用建筑投放Kh-22导弹。泽连斯基指控俄罗斯导弹袭击造成 21人被杀，包括一名12岁的男孩。有38人住院，包括5名儿童。其中两个孩子情况严重。乌克兰方面强调说，在这个地方根本没有任何军事目标。泽连斯基指控俄罗斯施行恐怖轰炸。

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据法新社报道，乌克兰指控南部敖德萨地区的建筑物在半夜遭到俄罗斯战略轰炸机的袭击，至少有21人死亡，乌克兰总统泽连斯基指控俄罗斯施行恐怖行动。

据乌克兰南方前线指挥部称，俄罗斯出动图波列夫图-22飞机，即冷战时期设计用于携带核弹头的飞机，从黑海向敖德萨南部一个沿海小镇的民用建筑投放了Kh-22导弹。

敖德萨地区长官马尔琴科在电报群上报告说。“敌人用三枚导弹击中了别尔哥罗德Dnistrovsky区的Serguiyevka村。一个大型建筑以及一个旅游综合体被毁。21人被杀，包括一名12岁的男孩。有38人住院，包括5名儿童。其中两个孩子情况严重。”他强调说，在这个地方 "根本没有任何军事目标"。

乌克兰总统泽连斯基星期五夜晚说，"我坚持认为：这是俄罗斯蓄意的恐怖行为，而不是一些错误或意外的导弹袭击。" 泽伦斯基称，“我呼吁我们的合作伙伴尽快向乌克兰提供导弹防御系统。”

乌克兰外交部长德米特罗-库雷巴在推特上写道："帮助我们拯救生命。"他称俄罗斯为 "恐怖主义国家"。

俄罗斯克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫在被问及这一问题时说，俄罗斯军队在乌克兰 "没有对平民目标采取行动"。

乌克兰军方称，周五在敖德萨地区使用的Kh-22导弹是苏联冷战时期的巡航导弹，旨在打击乌克兰一个海军航空队。据乌克兰军队称，周一中午，同一类型的导弹击中了乌克兰中部克雷门楚克的一个购物中心，距离前线200公里远，根据乌克兰最新报告，轰炸造成至少19人死亡。

同样在周五，乌克兰Mykolayev地区的州长Vitaliy Kim报告说，俄罗斯军队对乌克兰南部的这个地区发射了12枚导弹。但他没有报告伤亡情况。