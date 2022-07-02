德国通胀居高不下 天然气危机尚难排解

能源

据德国电视二台，德国广播电台等报道，德国的通货膨胀和能源危机仍在加剧。

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由于通货膨胀率居高不下，各种食品和生活用品都在涨价，德国要求国家补贴的呼声越来越高。减税和提高工资正在讨论中。在德国总理周六发表的视频中，朔尔茨总理呼吁人们要团结一心，应对涨价。朔尔茨已邀请雇主、工会、德国央行和科学家们周一聚会商讨对策。

德国联邦网络局则担心俄罗斯的天然气输送会完全中断。其背景是即将进行的北溪1号管道的年度保养维护工作，莫斯科可以利用它来永久关闭运输。经济部长罗伯特-哈贝克也曾表达过这样的担忧。年度维护工作从7月11日开始，通常持续十天。这时候没有气体流经管道。目前最大的担忧是，俄罗斯在维修后不会再打开天然气龙头。

联邦网络局主席克劳斯-穆勒担心俄罗斯天然气供应将被永久切断，并呼吁德国人节约能源。穆勒向Funke媒体集团表示：问题是即将进行的北溪1号天然气管道的定期维护是否 "会变成更持久的政治维护"。如果来自俄罗斯的天然气流量 "以一种积极的方式在更长的时间内降低，我们将不得不更认真地谈论节约问题"。

在采暖季开始前的十二个星期，必须用来做准备工作。穆勒呼吁所有房屋和公寓业主迅速检查他们的燃气冷凝式锅炉和散热器，并进行有效调整。他说，维护可以减少10%至15%的气体消耗。

此前，经济部长哈贝克(Robert Habeck)已经表达了对俄罗斯可能断气的担忧。这位绿党政治家说，从7月11日起，存在着 "对北溪1号进行整体封锁 "的威胁。他说，夏季的天然气供应是有保障的。但冬季的天然气供应还存在问题。

穆勒表示，在俄罗斯切断天然气应的情况下，国家将特别确保对私人家庭以及医院和疗养院的天然气供应。

不过，他说，联邦网络局 "没有看到绝对没有天然气流入德国的景象"。