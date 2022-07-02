报复蛇岛失守：俄罗斯军队遭指向蛇岛发射磷弹

乌克兰/俄罗斯/蛇岛

乌克兰军方指责俄罗斯军队周五晚间向黑海的蛇岛发射了磷弹，莫斯科军队周四不敌乌克兰军队攻势，被从蛇岛赶走。夺回蛇岛后乌克兰军队减轻俄罗斯对黑海海上封锁压力。

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乌克兰军队总司令瓦列里-扎卢兹尼在电报群上报告："星期五下午6点左右，俄罗斯武装部队用磷弹对蛇岛进行了两次空袭，"该总司令指责莫斯科 "不尊重自己的战争诺言"。

前一天，俄罗斯军队承认，它已经从蛇岛撤出，以示善意。并说俄罗斯军队已经完成了既定目任务。

乌克兰军队总司令说："敌人唯一一致的地方就是他们不断地瞄准目标施行打击。他附上一段视频，显示一架飞机飞过蛇岛，并投下至少两枚炸弹，这些炸弹击中了目标，在天空中留下了浅白色的条纹烟幕，这是磷炸弹的一个明显特征。

根据1980年的《日内瓦公约》，磷武器是被禁止对平民使用的燃烧武器，但不包括军事目标。

乌克兰指责莫斯科自2月底以来多次使用这些武器，包括对平民百姓，而俄罗斯军队则断然否认。

本星期四，乌克兰军队祝贺夺回蛇岛。

法新社说，在俄罗斯入侵乌克兰的第一天，这个小岛就成了乌克兰战争中的象征地，当时保卫蛇岛的乌克兰兵力弱小的驻军的一名士兵呵斥要求他们投降的俄罗斯军舰 "滚开"。俄罗斯军队最终夺下蛇岛并击退了乌克兰方面的几次进攻。直到6月30日周四，俄罗斯军队不敌乌克兰士兵的袭击而逃出。