挪威承诺将对乌援助10亿欧元 乌财政部：德国的10亿欧元赠款已经到账

挪威/乌克兰/俄罗斯

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）7月1日到访基辅，并与乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)举行了会谈。斯特勒在当地宣布，挪威承诺向乌克兰提供10亿欧元，帮助该国进行自卫，支持有需要的民众，并用于俄罗斯入侵后的重建。此外，乌克兰财政部周五晚发表声明称，乌方在6月25日收到了德国承诺的10亿欧元赠款，这笔钱将被用于“资助戒严期间的优先社会和人道主义开支”。

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斯特勒和泽连斯基周五共同出席了两国首脑间的联合记者会。斯特勒表示，挪威希望对这场乌克兰的生存斗争表示声援。他说：“我在这里要说的是，乌克兰的斗争不仅仅是为了乌克兰。这是关于我们要提供给我们的孩子的世界的一些基本原则。这是关于欧洲的安全，这是关于你的邻居的命运。”

斯特勒补充说：“我们将承诺在2022年的剩余时间和2023年向贵国和贵国人民提供10亿欧元的支持，这场战争是对国际法的违反……你们有权保护自己，我们也有权帮助你们保护自己。”

当被问及挪威是否愿意增加对欧洲的天然气供应时，斯特勒回答说，挪威已经在“最大限度地 ”生产天然气，但他的国家将尽其所能提供天然气。

泽连斯基就来自挪威的支持表示感谢。他说，感谢挪威政府和社会对乌克兰及其公民提供的有力支持。泽连斯基说：“这是一种极其重要的援助：国防、政治、人道主义。我也很感谢挪威决定向乌克兰人提供的总额为10亿欧元的新支持计划。我们非常感谢它。在这样一个困难时期，真正的朋友就在我们身边。”

泽连斯基还指出，非欧盟成员国的挪威完全支持对俄罗斯侵略的制裁制度。他说：“制裁是一场悲惨和血腥战争的代价。而今天我们与首相先生讨论了我们如何进一步加强这一进程。”

泽连斯基提到，在与挪威首相会晤期间，双方讨论了为保护乌克兰公民提供进一步的国防支持。“我非常高兴，挪威也将考虑在战争结束后加入我们国家的重建的可能性，”他最后说。

此外，乌克兰财政部周五晚发表声明称，乌方在6月25日收到了德国承诺的10亿欧元赠款，这笔钱将被用于“资助戒严期间的优先社会和人道主义开支”。声明称，“自（2月24日俄军入侵时）戒严令实施以来，乌克兰已经从德国获得了13 亿欧元用于支持财政和预算体系。”

据了解，6月24日，乌克兰财政部长马尔琴科（Serhiy Marchenko）和德国财政部长林德纳（Christian Lindner）签署了两国政府之间关于向乌克兰提供10亿欧元赠款资金的协议。