普京下令收回“萨哈林2号”开发权 日本受影响但寻对策

俄罗斯/日本/能源

围绕俄罗斯总统普京签署关于远东萨哈林石油和天然气开发项目“萨哈林2号”的总统令，日本首相岸田文雄1日表示，在关注其影响的同时，考虑与相关企业磋商如何应对。岸田在造访那霸市时向媒体称“必须与相关企业沟通、考虑如何应对”，并强调“液化天然气并不会因普京总统令马上停止”。日本燃气公司液化天然气采购量中约一半进口自“萨哈林2号”。

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据共同社消息说，日本首相岸田称将就“萨哈林2号”与相关企业磋商。

根据俄罗斯总统令，同意俄方条件的外国企业如果在一个月内提出申报，则可在新公司维持和现在一样的出资比率等。对于日本政府将如何应对的提问，岸田仅表示“在未确认根据总统令，（俄方）会正式要求如何应对的情况下，无法置评”。

日本经济产业相萩生田光一1日在经产省内接受媒体采访时则表示，“将通过一切手段确保能源供应万无一失”。

据共同社报道，鉴于俄罗斯总统普京签署了把“萨哈林2号”置于俄方控制下的总统令，日本电力和燃气公司以及大型商社1日加紧确认情况。有的燃气公司液化天然气（LNG）采购量中约一半进口自“萨哈林2号”，对供应会受到影响的担忧扩散。

出资“萨哈林2号”的三菱商事就总统令评论称，“正在与日本政府和项目主体萨哈林能源公司合作磋商如何应对”。据三菱商事称，LNG的生产现在仍在持续。同样参与该项目的三井物产表示“正在调查实际情况”。

东京电力集团和中部电力出资的JERA作为火力发电的燃料从“萨哈林2号”采购LNG，评论称“现在正在向卖方确认情况”。

日本商工会议所主席三村明夫就俄方的做法指出“如果出现毫无理由就国有化那样的情况，令人难以置信”，表示“难道是意在限制日本行动的宣传效果，难以理解。冷静观望情况比较好。”

该报道称，政府相关人士称“俄方的做法尚不清楚”，但假如今后供应变得不稳定，那么电力供需有可能更加紧张。