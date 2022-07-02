欧盟据报将允许俄罗斯限量恢复对加里宁格勒的货物运输

欧盟/俄罗斯/乌克兰

据《明镜周刊》7月1日报导，欧盟委员会计划发布一份澄清文件，允许俄罗斯恢复通过立陶宛向加里宁格勒飞地输送物资。报导指，德国方面支持这一想法，但立陶宛方面的一些人对此并不满意。

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报导指，欧盟委员会打算在未来几天内就这一问题发表一份澄清声明。其关键信息将是，莫斯科将被允许使用所有货物的过境路线，但只有有限的数量可以通过。自6月17日以来，立陶宛政府一直在阻止建筑材料、金属和煤炭等货物经过该国运入加里宁格勒，理由是欧盟针对俄罗斯入侵乌克兰所采的制裁措施中包含了这些物资。除了公路运输外，该禁令还影响了莫斯科和加里宁格勒之间的铁路运输线。空运和海运路线不受制裁的影响。

据了解，欧盟委员会即将公布的澄清文件明确适用于所有欧盟成员国，但它主要只影响到加里宁格勒的情况。根据该文件，俄罗斯将被允许向加里宁格勒运输受制裁的货物，但其数量只能与入侵前的交货量相当。该规则旨在防止产品通过加里宁格勒出口到其他国家而违反欧盟制裁。立陶宛的海关文件将被用来确定到底有多少俄罗斯将被允许运送到这一位于波罗的海的飞地。

报导引述布鲁塞尔的消息人士说，在特殊情况下，例如对水闸进行必要的维修，可能会超过这个数额。但俄罗斯必须为每一个例外情况提供理由。报导指，欧盟委员会采取的政策在很大程度上反映了德国政府的立场。柏林一直对立陶宛采取的方法持批评态度。

德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）希望避免对俄罗斯进行不必要的挑衅。他一再强调，将尽其所能，确保北约不会成为俄罗斯和乌克兰之间战争的一方。德国士兵驻扎在立陶宛，可能会参与到可能的冲突中。

朔尔茨在最近于马德里举行的北约峰会结束时表示，货物过境的规则，“当然必须考虑到这是关于俄罗斯两个部分之间的运输”。这一评论清楚地表明，柏林对欧盟对俄制裁状况的解释与立陶宛政府不同。

来自欧盟委员会的消息人士说，鉴于激烈的政治局势，现在已经找到了对制裁的解释，以确保平衡。他们说，在关于制裁的谈判中，不可能考虑惩罚性措施的每一个实际应用。通过这一解决方案，布鲁塞尔方面希望为立陶宛提供一条面子上的出路，以暂停其目前的封锁。尽管如此，维尔纽斯的一些人还是将其视为一次失败。

维尔纽斯大学国际关系系主任贾科尼乌奈特（Dovilė Jakniūnaitė）分析说：“俄罗斯显然已经成功地让欧盟委员会感到恐惧。”她说：“这不再是（关于）几辆铁路货车的问题了。现在，看起来威胁对俄罗斯是有好处的。”

报导指，“改变立场的不是我们”，这是最近经常从接近立陶宛政府的消息人士那里听到的一句话。而对柏林的不满是显著的。一位熟悉谈判的立陶宛代表说：“自6月18日以来，德国人一直对欧盟委员会施加压力，以确保制裁不适用于加里宁格勒。一些人说，目前还不清楚，如果俄罗斯进攻立陶宛，作为北约高度戒备联合特遣队的一部分，驻扎在立陶宛的德国军队是否可以使用，或者他们是否会被撤走。”

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nausėda）日前就加里宁格勒问题接受采访时曾强调，俄方发表了态度强烈的言论时，立陶宛“必须和将”执行欧盟对俄罗斯商品的制裁。他呼吁紧急开始与欧盟委员会协商，在对乌克兰侵略者的制裁阴影下保护立陶宛的利益和国际义务。

报导指，与莫斯科冲突的后果对立陶宛的铁路运营商来说已经很明显。今年的损失估计为1.5亿欧元，9000名员工中有2000名将被解雇。