美国防官员：乌军将海马斯火箭炮系统投入战场后战果颇丰

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据美国和乌克兰防务官员介绍，美国迄今为止向乌克兰提供的最先进的武器——“海马斯”（HIMARS)高机动性多管火箭炮系统在其进入战场的头几天内就产生了影响，摧毁了俄军的弹药库和指挥中心。

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美国国防部的一位高级官员7月1日向媒体表示，乌克兰军队在使用该系统瞄准俄罗斯指挥所并削弱其在战场上的能力方面取得了“很大的成功”。这位官员周五对一群记者说：“乌克兰人能够精心选择目标，以更系统的方式破坏俄罗斯的努力，当然比他们用短程火炮系统能做到的要好。”

这名美方官员承认，乌军仍处于使用“海马斯”高机动性多管火箭炮系统的早期阶段，但在最近结束的短暂培训期后，他们迄今已有效地使用了该系统。至少有四台“海马斯”高机动性多管火箭炮系统已经进入乌克兰境内，美方还已承诺对乌再援助四台该系统。

美方向乌方提供的“海马斯”火箭炮系统的射程约为64公里，使乌克兰军队能够进行远程打击，而且比射程较短的火炮更加精确。该位官员称：“你看到的是乌克兰人实际上正在系统地选择目标，然后准确地击中它们，从而提供这种精确的方法来削弱俄罗斯的军事力量。”

据《纽约时报》报导，乌克兰官员说，他们需要多达300台多管火箭炮系统来对抗俄罗斯，在该国东部由大炮驱动的消耗战中，俄军发射的炮弹数量是乌克兰部队的数倍。五角大楼官员和军事分析家说，乌克兰士兵正在明智地使用他们的新武器，向俄军的弹药库或指挥所发射一到两枚制导火箭弹，而且往往是在夜间作业，并远离前线以保护他们。

拜登政府表示，所有8台援助乌克兰的“海马斯”火箭炮系统应该在7月中旬之前进入该国境内。第一批接受过使用这些装备培训的60名乌克兰士兵目前正在战斗中发射制导火箭弹，第二批士兵正在德国接受培训。英国和德国已分别承诺提供三台类似的多管火箭弹发射器。

五角大楼的一名高级官员本周说，乌克兰人似乎正在以致命的效力使用“海马斯”火箭炮系统，而且这四个额外的系统将在“不久的将来”得到部署。美国国防部周五还宣布向乌克兰提供8.2亿美元的额外军事援助，其中包括新的地对空导弹系统和反炮兵雷达，并为“海马斯”高机动性多管火箭炮系统提供更多弹药。

不过，关于乌克兰需要多少台多管火箭炮系统，目前仍有争议。乌克兰总统泽连斯基的顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）在6月说，乌克兰需要300台多管火箭炮系统和500辆坦克等，以实现战场上的力量均衡——是承诺的重型武器的数倍。

报导提及，乌军现拥有三种俄制移动火箭炮，但只有射程最短的那一种的弹药是由其盟友生产的。乌克兰较长射程的火炮的弹药则完全由俄罗斯和白俄罗斯制造。

对于“海马斯”火箭炮系统来说，乌克兰部队依靠的是一种制导火箭弹，这种火箭弹在GPS信号的帮助下，可以精确到预定目标的约9米以内。在发射前，一个三人小组为每次攻击输入GPS坐标。

美国参谋长联席会议主席米利(Mark Milley)就乌军使用“海马斯”火箭炮系统的有效性曾评价说：“如果他们正确地使用这种武器，他们应该能够消灭大量的目标。”

此外，美国国防官员还表示，俄方很清楚本周早些时候其袭击了乌克兰克雷门丘克（Kremenchuk）的一个购物中心，否定了莫斯科关于俄军不打击民用目标的说法。

这名美方官员说：“他们当然知道那是什么，他们会知道它可能产生这种附带损害或这种影响”。该官员补充说，袭击兰克雷门丘克购物中心中使用的导弹是反舰武器，并不被设计在拥挤的城市环境中使用。