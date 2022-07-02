英首相约翰逊被授予敖德萨荣誉公民称号

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乌克兰南部城市敖德萨市长特鲁哈诺夫（Gennadiy Trukhanov）在接受英国广播公司（BBC）采访时表示，英国首相约翰逊（Boris Johnson）被授予该市的荣誉公民称号。

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据悉，敖德萨市议会新闻处在社交媒体“电报”上援引特鲁哈诺夫在采访中的话说：“我们非常感谢贵国、贵国总首相的帮助。因此，我签署了一项命令，向鲍里斯·约翰逊授予格里戈里奥斯·马拉拉斯第一、第二、第三等级的荣誉徽章。”

消息指，约翰逊获得这三等勋章意味着他自动成为了敖德萨市的荣誉公民。

特鲁哈诺夫表示，英国是乌克兰的主要盟友和友邦。他谈到：“如果整个国际社会都采取与英国人民相同的立场，我们早就打败了占领者。”

特鲁哈诺夫说：“我强调，这是整个文明社会反对法西斯主义2.0版的斗争，在这场斗争中，约翰逊先生将成为本市第一位获得荣誉市民的英国公民，自1862年以来，整个奖存在（的首次）。”

自今年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，英国向乌克兰提供了包括“鱼叉”反舰导弹等武器装备，巩固了海滨城市敖德萨等地的防御。