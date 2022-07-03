丹麦哥本哈根一购物中心发生枪击事件已致3人死亡，多人受伤

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据丹麦警方介绍，周日在哥本哈根的一个购物中心发生的枪击事件中已致三人死亡，另有数人受伤，其中三人伤势严重。哥本哈根警察局局长托马森（Søren Thomassen）在一次新闻发布会上说，这名22岁的嫌疑人在枪击事件发生后被警方逮捕，他没有抵抗，警方知道他“但只是大概知道”。

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托马森说，警方不排除该事件与恐怖活动有关的可能性，警方正在丹麦全国范围内进行广泛调查。他还说，枪击事件于周日在丹麦首都的一个购物中心“Field's”内的多个地点展开。社交媒体上流传的录像显示，事发当时人们在商场内奔跑，全副武装的执法人员赶到现场。

枪支暴力在丹麦相对罕见。托马森表示，现在推测枪击事件的动机还为时过早，枪击事件发生在下午晚些时候，地点是位于丹麦首都郊区的斯堪的纳维亚半岛最大的购物中心之一。据目击者称，当枪声响起时，一些人躲在商店里，而另一些人则在惊慌失措的踩踏声中逃跑了。

托马森说，受害者包括一名40多岁的男子和两名“年轻人”，但没有透露细节。他说，还有几人受伤，其中三人伤势严重。

目击者奥尔森（Joachim Olsen）是一名前丹麦政治家和运动员。奥尔森向美国有线电视新闻（CNN）介绍称，当他看到大群人走出商场时，他正在前往“Field's”购物中心内的一家健身房的途中。

奥尔森说：“我很抱歉地说，它看起来就像你在美国的学校枪击案中看到的东西，人们双手抱头走出来。”他说：“你（可以看到）有的人跑出来，寻找朋友，给里面的朋友和家人打电话，有些人跟里面的朋友说话。”他补充说：“老人用胳膊搂着抬他们出来的人的脖子，他们的脚就这样被拖过地面。”

在商场外，奥尔森与一名男子交谈，该男子看到一名下班的救护人员的手臂“被血覆盖，直到肘部”。据奥尔森说，赶到事发现场的安保人员试图让人群离开商场。他说：“我们被催促着离开。警察来了说：‘快跑，快跑，他们还在里面开枪’。”

在周日晚上的一份声明中，丹麦首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）向伤员、他们的亲属和遗属以及“所有接近这些可怕事件的丹麦人”表示慰问。“我们都被残酷地从刚刚开始的明亮的夏天中剥离出来。这是不可理解的。令人心碎。毫无意义。我们美丽的、通常如此安全的首都在一瞬间被改变，”弗雷德里克森说。

丹麦王室在一份声明中说：“我们对受害者、他们的亲属和所有受悲剧影响的人表示同情和最深切的慰问”。欧洲议会议长梅措拉（Roberta Metsola）也对丹麦人民表示声援。她在推特上写道：“今晚在哥本哈根的每个人都在思考，因为有可怕的报道说有几个人在一个购物中心的枪击事件中丧生。我们与你们丹麦同在。”