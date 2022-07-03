乌东里西昌斯克拉锯战激烈

乌克兰/俄罗斯

乌克兰东部城市里西昌斯克陷入战火，当地几天来战斗激烈，该城市成为俄罗斯军队与乌克兰抵抗争夺顿巴斯地区控制权的核心战场。

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顿巴斯是乌克兰东部主要讲俄语的工业地区，自2014年以来部分被亲俄分离主义分子控制，莫斯科的目标是赢得对该地区的完全征服。

战斗双方均报告战绩。乌克兰国民警卫队发言人鲁斯兰-穆兹丘克（Ruslan Muzychuk）当天在电视上说："战斗正在激烈进行（......），幸运的是，该城市没有被包围，仍然处于乌克兰军队的控制之下。

但俄罗斯塔斯社援引莫斯科支持的分离主义分子的话说，他们早些时候就曾声称该城市被 "完全包围"。

据法新社今天报道称，里西昌斯克是卢甘斯克地区最后一个没有被俄罗斯夺下的大城市，卢甘斯克是顿巴斯的两个省之一，乌克兰总统泽连斯基周六晚上说，这里变成 "战斗的中心"。

这座城市在战前有大约10万人口，与塞维罗涅茨克城市连接，上星期在乌克兰军队经过几周的战斗撤退后被莫斯科军队拿下。这两个城市被顿河的主要支流--顿涅茨河隔开。

占领里西昌斯克将使俄罗斯军队能够向西面约60公里处的斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克推进，斯洛维扬斯克已经受到俄罗斯大炮的攻击，克拉马托尔斯克是顿巴斯的另一个大镇，当地居民一段时间以来每天与炮击和警报声相伴。

昨天上午，乌克兰总参谋部声称击退了俄罗斯在利西昌斯克以西几公里处的攻势，再前一天星期五，泽连斯基承认局势对乌克兰部队来说仍然 "极其困难"。

据顿涅茨克州州长帕夫洛-基里连科（Pavlo Kyrylenko）说，在斯洛维扬斯克，至少一个星期以来日夜遭受火箭弹袭击，自周五上午以来，至少有4名平民死亡，12人受伤。

当地官员指责俄罗斯军队使用集束弹轰炸。

据顿涅茨克地区当局称，在俄罗斯的炮击中摧毁了好几处居民房屋。

再往北，乌克兰第二大城市哈尔科夫遭俄罗斯导弹袭击，导弹击中了该市的一个区。泽连斯基昨天晚上报告说，"敌人在哈尔科夫地区的打击活动正在加强。"乌克兰总统周六晚上说。

俄罗斯国防部发言人伊戈尔-科纳申科夫说，俄罗斯空军袭击了哈尔科夫当地的拖拉机工厂，那里有乌克兰军队和军事装备。科纳申科夫说，总的来说，敌人在所有战线上都遭受了严重损失。科纳申科夫还说，在南线，俄军用炮火或空袭打击了米科拉耶夫附近的39个指挥中心和两个弹药库。