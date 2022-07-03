乌战：白俄罗斯威胁参战

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乌克兰东部陷入激烈战斗之际，白俄罗斯说拦截击落了从乌克兰发射的很多导弹，并威胁要在未来进行报复。白俄罗斯是否以此为借口，加入乌克兰战争，与俄罗斯军队并肩打击乌克兰引发关注。

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据法新社今天报道称，白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科说，“大约三天前，也许更久，有一个来自乌克兰的企图，就是要打击白俄罗斯的军事目标。” 卢卡申科说，"感谢上帝，我们的导弹防空系统Pantsir拦截了乌克兰军队发射的所有导弹。"

法新社说，卢卡申科的此番话，加剧了人们对莫斯科的盟友白俄罗斯日益卷入与乌克兰的战争冲突的猜测。

法新社说，自克里姆林宫于2月24日侵略袭击乌克兰以来，白俄罗斯一直是俄罗斯军队的后方基地。

白俄罗斯总统卢卡申科说："我们正在受到挑衅。"他威胁说，如果敌人对白俄罗斯领土进行任何打击，他将 "立即 "进行报复。法新社认为，这一信息显然是针对基辅和西方的。

据卢卡申科威胁乌克兰以及欧洲国家说："不到一个月前，我命令我们的武装部队瞄准，就像现在所说的那样，瞄准你们首都的决策中心。"卢卡申科指的是普京承诺部署的战略导弹，以及白俄罗斯的Polonez火箭发射系统。

卢卡申科没有确指乌克兰被指控向白俄罗斯发射导弹攻击的时间地点以及何种导弹武器等细节。