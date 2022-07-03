俄罗斯边境地区大爆炸 当地官员尚未指控乌军隔境打击

乌克兰/俄罗斯

与乌克兰接壤的边境地区的州长周日表示，俄罗斯城市别尔哥罗德发生的一系列 "强烈爆炸 。爆炸发生在周日早些时候，有11座居民楼和39座房屋被损坏。至此俄罗斯方面还没有明确指责乌克兰实施了这些袭击。自2月24日克里姆林宫对乌克兰发动侵略进攻以来，俄罗斯一再指责乌克兰军队对俄罗斯领土进行了打击，特别是在别尔哥罗德地区施行轰炸。

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据法新社今天报道称，俄罗斯官方报告在与乌克兰接壤边境附近的别尔哥罗德发生 "强烈爆炸"，。该边境地区的州长周日表示，俄罗斯城市别尔哥罗德发生的一系列 "强烈爆炸 "造成至少3人死亡，4人受伤。

而当地省长维亚切斯拉夫-格拉德科夫在电报群上说，爆炸发生在周日早些时候，有11座居民楼和39座房屋被损坏。他说：“事件的来龙去脉正在确定，当地防空防御系统已启动。” 他没有详细说明是否启动导弹拦截。他也没有明确指责乌克兰实施了这些袭击。

据该州长说，他迅速赶往离市中心不远的别尔哥罗德北部受爆炸影响的五条街道。据该省长说，两名受伤的人，一名男子和一名儿童，被送进医院，而另外两人则在现场接受治疗。

法新社说，自2月24日克里姆林宫对乌克兰发动侵略攻势开始以来，俄罗斯一再指责乌克兰军队对俄罗斯领土进行了打击，特别是在别尔哥罗德地区。4月初，当地州长格拉德科夫指责乌克兰用两架直升机对别尔哥罗德的一个燃料库进行了攻击。