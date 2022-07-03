未被接受入盟申请 格鲁吉亚人伤心如错过历史列车

格鲁吉亚/申请加入欧盟

支持格鲁吉亚加入欧盟的新的示威活动今天再次举行。此前，格鲁吉亚人多次大批上街游行，表达加入欧洲联盟的愿望与决心。不久前，格鲁吉亚再次没有被欧洲联盟接纳为加入欧盟正式申请国地位，而陷入乌克兰战争火海的乌克兰和摩尔多瓦则被确认。格鲁吉亚人深感难过，认为他们错过了历史列车。民众批评政府改革拖沓意向不力。

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加入欧盟申请被拒后，格鲁吉亚人感到他们错过了历史的列车。格鲁吉亚民间社会组织呼吁7月3日星期日举行新的集会，争取与支持与欧洲建立更紧密的联系。民众的谴责认为是格鲁吉亚政府蓄意阻止该国获得欧盟候选国地位的政策。6月23日，欧洲理事会授予乌克兰和摩尔多瓦候选国地位，同时对格鲁吉亚提出了各种条件，然后才能再次审议。

据本台在巴统的特派记者Régis Genté的报道称，四分之三的格鲁吉亚人支持该国自1990年代以来所走的奔向欧洲的道路。普遍的感觉是，他们或错过了历史的列车。然而两个世纪以来，这个高加索共和国一直感到自己是欧洲大家庭的一部分。二十年来，格鲁吉亚一直努力工作，以接近欧洲。因此，当欧盟当局于6月23日决定不给予格鲁吉亚欧盟候选国地位时，这对40岁的教师叶卡捷琳娜来说是一个沉重的打击，她感叹说，"我们曾对向欧洲迈出这一步抱有非常大的希望。这对我们来说代表着巨大的潜力与前途。我们的年轻人希望成为欧洲的一部分。但现在我们不得不再次等待。"

示威批评政府在申请加入欧盟作梗。370万格鲁吉亚人中有很大的怨气，批评指出由寡头毕齐纳·伊万尼什维利Bidzina Ivanishvili控制的政府给人的印象是，它其实已尽一切可能破坏该国获得欧盟候选国地位的机会。一位年轻的酒店工人Tengo表示说支持这一批评。他说：“这个失败是政府的错。当我审视我们的政治生活时，我明白政府正在犯所有能犯的错误。造成这种失败的原因有很多，但我确信政府得到了俄罗斯的支持。”

俄罗斯在格鲁吉亚的势力影响近期增加，引发关注。

格鲁吉亚直到一年前，还入列努力融入欧盟的六个前东欧国家中。