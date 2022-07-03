美国称帮助俄罗斯人规避网络审查

俄罗斯/VPN

美国政府正在资助开发规避俄罗斯审查制度的工具，这些工具对俄罗斯许多公民和活动家来说已经变得至关重要，否则他们可能会发现自己与世界隔绝。

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帮助俄罗斯人利用美国资助的工具来规避官方的审查制度。

据法新社说，自入侵乌克兰开始以来，俄罗斯加强了宣传机器，并大幅限制对非官方新闻来源的访问，因为自由媒体谈论侵乌战争而非跟随官方宣传去谈论去 "纳粹化 "或 "特别军事行动 "。

今年年初，能够帮助绕过审查制度的虚拟私人网络（VPN）Psiphon在俄罗斯每天记录有48000个连接。

3月中旬，当俄罗斯政府禁止Facebook、Instagram和Twitter时，使用VPN的数字增加了20倍。而今天，该网络Psiphon声称平均每天有超过145万的用户连结。

据美国非政府组织Access Now的律师纳塔利娅-克拉皮瓦（Natalia Krapiva）说："俄罗斯电视只播放煽动仇恨和杀戮的可怕宣传。因此，反审查的计算机软件工具已成为获取其他信息的关键，也是俄罗斯人与亲人自由交流的关键。但纳塔利娅-克拉皮瓦说，VPN软件必须易于使用和安全。她说：“否则，用户有可能被发现并被置于监视之下。”

据软件公司称，“如果没有美国政府的财政支持，我们根本没有办法提供如此复杂的工具，因此也没有办法产生如此大的影响”。

Psiphon与Lantern和nthLink一样，得到了美国政府基金Open Technology Fund（OTF）的支持，该基金以言论自由的名义每年花费约300-400万美元资助世界各地使用开发VPN。

该组织向法新社证实，在今年乌克兰被入侵后，它已经释放了额外的紧急资金。

据估计，俄罗斯目前约有400万人使用这三个私人网络浏览互联网。浏览都是免费的，因为国际制裁迫使网络支付服务撤出俄罗斯。

但据"Lantern发言人告诉法新社，“我们不是真正的VPN，更像是一个反审查工具。” 他说："经典的VPN是加密的，因此审查员无法阅读咨询者的内容，（......）但对于像俄罗斯这样的国家来说，简单的VPN很容易被封锁。Psiphon和Lantern使用更复杂的方法，以确保我们的服务器不被发现"。

这些初创网络企业借鉴了他们在其他独裁政权国家的规避经验，包括在白俄罗斯，缅甸等等。

据Lantern说，“两年前，中国加强了网络审查，中国当局不遗余力地试图阻止一切。我们不得不每周研发出新的规避工具。” Lantern发言人说：“所以我们对俄罗斯的情况很了解，可以驾轻就熟。”

在乌克兰战争之前，俄罗斯当局更多依靠的是对反对派的政治恐吓，而不是用网络计算机封锁方法。据Lantern发言人说，"俄罗斯官方没有准备好阻挡任何网络信息，俄罗斯在军事上的无能和互联网上的无能之间显然是平行的。"

不过，在接受采访的多位专家看来，俄罗斯当局已经迎头赶上了。但反审查工具还在缠斗。他们说，即使VPN只被一小部分人使用，VPN对抵抗也是至关重要的。

今年3月，俄罗斯通过了一项法律，惩罚诋毁俄罗斯军队的 "虚假信息"。

据纳塔利娅-克拉皮瓦（Natalia Krapiva）说，目前逮捕仍然很少，但许多收到当局第一次警告的记者和活动家都选择流亡他乡。她说，"一些律师在原地不动，但保持沉默，也为那些继续发声的人辩护。而其他人正在离开。许多组织都有人在当地，也有人在国外，必须想办法保证运作。"

她指出，没有VPN和其他工具，就不可能组织起抵抗。她说：“有很多事情可以做，无论是在网上还是在现实生活中。活动人士正在传播反战信息或告知逃避兵役的合法途径，其他人则试图阻挡向乌克兰运送军事装备的火车。”

目前还不清楚，帮助保持对全球互联网访问可能，有助于小范围的抵抗，但是否对俄罗斯民众有任何影响，却不得而知。据纳塔利娅-克拉皮瓦认为，"技术虽然不是一个神奇的解救方案，但当互联网被完全审查的时候，情况就会更糟糕了。"