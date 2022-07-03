英外相：乌克兰需要的是一个明确的胜利，所有盟国都同意这一目标

英国/乌克兰/俄罗斯

英国外交大臣特拉斯(Liz Truss)7月1日到访巴黎，与法国外交部长科隆纳（Catherine Colonna）举行了会谈。特拉斯在访问期间接受法媒采访时表示：“乌克兰需要一个明确的胜利，恢复其安全。这就是我周五在巴黎与我的法国同行讨论的内容，所有盟国都同意这一目标。”

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特拉斯在巴黎逗留期间接受了法国《星期日日报》的专访。记者在采访中提问：“贵国政府刚刚宣布为乌克兰额外提供10亿欧元，主要是军事装备。您是否想（在支持乌克兰方面）做得比欧盟自身更好？”

特拉斯回答说：“我们已经分配给乌克兰的13亿美元。总的来说，凭借这23亿欧元，我们是继美国之后对该国的第二大援助方。我知道法国也已宣布增加武器供应。我们希望看到的是，在战争的关键时刻，最大限度地将军事援助，包括装备和培训，送达基辅当局，以便乌克兰军队能够对俄罗斯实施反攻。”

记者问道：“但你们真的能负担得起吗？英国反对派认为，你们正在危及将国防预算维持在国内生产总值(GDP)的2%的目标......”

特拉斯说：“目前，我们的国防开支占GDP的2.3%。我们必须增加军事装备的生产。这就是我们的国防部长最近提醒业界的内容。乌克兰的这场战争使我们在欧洲的安全更加不稳定，世界更加危险，这促使全球各个角落对军备的需求增加。例如，英国已经与波兰、印度和澳大利亚建立了生产伙伴关系。乌克兰的这场战争必须尽可能地短，但我们必须准备好它的长期化。这就是为什么本周北约盟国承诺对基辅的长期军事支持是至关重要的。”

记者问：“在马德里峰会上，（英国首相）约翰逊说：普京的行为就像一个‘大男子主义者’，没有一个当权的女人会在乌克兰展开这场‘疯狂 ’的战争。这是外交上用的语言吗？”

特拉斯说：“我相信女人和男人一样有能力作恶，但普京的行为就像一个可怕的独裁者。他把他的国家推向了一场毫无道理、非法和无端的战争。这对俄罗斯来说是一个巨大的战略错误，但不幸的是，是乌克兰人在付出代价。”

记者问：“约翰逊的语言暗示了普京和希特勒之间的比较。您是否担心欧洲会经历一场与俄罗斯总统妥协的新的‘慕尼黑（协议）’？

特拉斯说：“不，恰恰相反，我相信，正如我们在七国集团和北约峰会上看到的那样，自由世界在支持乌克兰方面是极其团结的。我们都知道，一份拙劣的和平协议会让普京重新集结部队，重新开始进攻。因此，我们无法承受另一个《明斯克协议》。乌克兰需要一个明确的胜利，恢复其安全。这就是我周五在巴黎与我的法国同行讨论的内容，所有盟国都同意这一目标。”

记者问：“两名在乌克兰作战的英国国民被亲俄部队抓获，面临死刑。您是否考虑与俄罗斯进行囚犯交换？”

特拉斯说：“他们是在乌克兰生活了很长时间的英国公民，服役于乌克兰军队。因此，他们是战俘，对他们的审判是一个骗局。我已经和我的乌克兰同事谈过这个问题，试图确保他们获释，但我不会详述什么是可能或不可能。”

记者问：“（法国总统）马克龙提议，英国应该加入他所呼吁的‘欧洲政治共同体’，以加强与欧盟候选国和那些已经离开欧盟的国家的关系，比如贵国。您对此有何看法？”

特拉斯说：“我认为我们已经与七国集团和欧盟在制裁俄罗斯方面有非常广泛的合作。这一努力对迄今为止通过的所有一揽子制裁措施进行了协调。我们还就中国的胁迫性经济行为进行了协调，通过了《全球基础设施伙伴关系》 (PGII)。北约方面正在顺利开展工作。它将有两个新成员，并正在加强其东面的侧翼。因此，在经济和安全方面，我们有运作良好的组织。所以我不确定另一个论坛是否有必要，也不确定它是否会使今天存在的论坛更加有效。”

记者问：“法国和英国之间的军事合作是否有可能独立于欧洲防务和北约而得到加强？”

特拉斯说：“我们已经有一个非常强大的军事关系。但我已经与（法国外长）科隆纳讨论了如何扩展它，特别是在我们已经参与的印太地区和非洲。而这是为了不使中国和俄罗斯在投资和安全方面获得自由。我还认为，在西巴尔干地区有一些积极的事情可以一起做，我们在那里看到了恶性的外部干预。”

记者问：“在亚洲，约翰逊周五表示，他不会放弃香港。你打算如何做到这一点？”

特拉斯说：“首先，我们已经向香港居民张开双臂，让他们来英国寻求庇护或定居。在香港发生的事情让人深感遗憾。那里的自由已被逐步削弱。以至于我们最近不得不将我们的法官从地方司法机构中撤出，因为我们对现在的法治失去了信心。我们将继续向中国当局提出这一自由和权利问题。这是一个我们不能放弃的领域。”

记者问：“你们在将近一年前与澳大利亚和美国签署的《奥库斯协议》（AUKUS）进展如何？”

特拉斯说：“我们在这一协议的两方面都取得了进展，这一方面涉及建立核动力潜艇舰队，另一方面涉及技术领域的合作。这是一个长期计划，但新政府（春季当选的澳大利亚工党）并没有对其提出质疑。我能够在北约峰会上与澳大利亚新总理直接讨论这个问题。”

记者问：“在英国脱欧运动中，您最初是站在留在欧盟的一边。然后您加入了一个负责执行（脱欧）的政府。该政府与欧盟签署了一项协议，其中包含一项关于北爱尔兰的议定书。现在约翰逊已经让议会用一项单边法律来取代它。您认为这将导致什么？”

特拉斯说：“这项协议在北爱尔兰引起了极大的烦恼，因为它在英国和北爱尔兰之间造成了贸易摩擦。它并没有将被爱尔兰海隔开的英国公民置于平等的税收地位。这是一个令人关注的问题，特别是对北爱尔兰的工会社区来说，他们渴望保护其与英国的联系。议定书已经签署，但它的实施已经证明，它不起作用，不能保护因《贝尔法斯特协议》（亦称《耶稣受难日协议》）而诞生的北爱尔兰机构。联盟主义者认为，这项议定书不符合他们的利益。所有这些都造成了当地的政治不稳定。我们曾试图与欧盟重新谈判这项议定书，但没有成功，因为他们不想改变文本。这使我们不得不自行采取行动，试图恢复北爱尔兰的政治稳定。谈判解决是最好的，但布鲁塞尔的委员会拒绝了。我们所做的是合法的，并且符合国际法中的必要性理论，即条约的一个缔约方认为它危及到条约的稳定。”

记者追问：“然而，民意调查显示，北爱尔兰的大多数人在解决冲突方面更信任欧盟，而不是伦敦。”

特拉斯说：“这不是一个多数人意见的问题，而是北爱尔兰的民族主义和联盟主义两个政治社区都同意的问题。工会派拒绝接受这一议定书，和平协议依靠双方的同意来使机构发挥作用。结果，由于这个问题，贝尔法斯特仍然没有政府。一切都已经试过了，我不能再看到这种情况的偏移。如果法国和欧盟想帮我解决这个问题，我想没有比这更好的了。”

记者问：“您的首相正在受到（保守党）内部的压力，并受到被投票淘汰的威胁。您准备好取代他了吗？”

特拉斯说：“我全心全意地支持他。他在非常困难的情况下做了出色的工作，正如在法国一样，大流行病危机、飞速发展的通货膨胀、俄罗斯在乌克兰发动的令人震惊的战争。约翰逊一直在所有这些危机的第一线。我们在党内进行了投票，首相已经获得了继续执政的明显多数，这就结束了他（是否能）继续执政的问题。”