遭控为中国间谍 俄罗斯科学家从医院转送监狱后死亡

俄罗斯/中国

俄罗斯科学家柯尔克罹患晚期胰脏癌，上周仍因涉嫌叛国在西伯利亚（Siberia）被捕后送往首都莫斯科，律师今天告诉路透社，柯尔克已经过世。柯尔克是物理与数学博士，家人说他被控与中国安全单位合作，同时主张他是清白的。柯尔克曾赴中国做科学讲座。俄中关系称不封顶，但俄罗斯仍然多次逮捕遭指为中国间谍的科学家显示情势微妙。塔斯社（TASS）昨天称，俄国在新西伯利亚拘留第2名涉嫌叛国的科学家，目前还不清楚两起案件是否相关。

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据中央社今天报道称，俄罗斯罹癌科学家柯尔克（Dmitry Kolker）被控叛国，从医院转送监狱后死亡。该案律师费杜洛夫（Alexander Fedulov）说，柯尔克被带到莫斯科的列福尔托沃（Lefortovo）监狱，于昨天逝世，“明天我们会就拘留他提出申诉”。

柯尔克的家人上周表示，柯尔克原本在新西伯利亚市（Novosibirsk）医院，须以导管喂食，仍被联邦安全局（FSB）人员匆匆送上飞机带往莫斯科。

柯尔克是物理与数学博士，家人说他被控与中国安全单位合作，同时主张他是清白的。柯尔克曾赴中国做科学讲座。

据中央社说，近年已有数名俄国科学家被控把敏感材料交给外国人，因而遭到逮捕、面临叛国指控。批评克里姆林宫的人说，当局抓人常是基于无根据的妄想。叛国罪最高可处20年徒刑。