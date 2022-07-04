乌克兰：战火飞扬下开国际重建会

乌克兰/国际重建会议

为期两天的乌克兰重建会议在瑞士卢加诺开幕，这个会议在基辅和欧美盟友之间已经举行了几年。虽然通常的讨论话题是改革和反腐败，但俄罗斯发动的侵略战争改变了会议的议程，现在国际会议的重点是重建被至今已有四个月的战争摧毁的国家和经济。

广告 继续浏览后续

乌克兰重建会议今天在瑞士开幕，乌克兰当地战火仍在蔓延。初步报告称，至少有350万乌克兰人的建筑和房屋在战争中被损坏或摧毁。据本台在日内瓦记者Jérémie Lanche报道称，然而，在战斗仍在进行的情况下，谈论重建乌克兰并不容易。但是，会议应该使人们有可能为乌克兰的战后复苏制定一个路线图。

即使不清楚何时能做到这一点，但紧迫性是存在的：350万乌克兰人的建筑和房屋被损坏或摧毁，几乎一半的国家被爆炸物摧毁并污染，等等。

这次会议不应该变成一个捐助者会议：问题不在于为乌克兰获得资金，而在于将这种慷慨转化为具体行动。因为乌克兰和乌克兰经济一直受到腐败的困扰。

预计没有国家元首出席卢加诺会议，但欧盟委员会主席冯德莱恩将出席。乌克兰总统泽连斯基终于派出了他的总理施米格尔与会。这是俄罗斯发动侵略战争以来，乌克兰最大的官员代表团离开乌克兰。