俄军在乌克兰东部有重要推进 乌克兰军艰难退守

乌克兰/俄罗斯

乌克兰战争正在向纵深演进，军事力量占有很大优势的俄罗斯军队多处传出进展。乌克兰方面，在战略城市利西昌斯克沦陷后，基辅正试图减缓俄罗斯军队在乌克兰东部的推进速度。

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据法新社今天发自乌克兰斯洛维扬斯克报道称，乌克兰武装部队总参谋部周日晚间宣布从卢甘斯克地区的最后一个乌克兰据点里西昌斯克Lyssychansk撤出，并承认俄罗斯军队在当地的军事优势。

卢甘斯克省省长说："我们继续守护者卢甘斯克地区的一小部分，以便我们的军队能够准备开辟一条新的防线。"

而莫斯科在星期天说完全控制了卢甘斯克。

据省长说，战斗发生在比罗戈里夫卡附近，这是一个与顿涅茨克地区接壤的城镇，位于里西昌斯克以西几公里。里西昌斯克是俄罗斯征服顿巴斯计划的核心地，该地区主要是讲俄语的工业盆地，自2014年以来部分被亲俄分离主义分子控制。在占领该地区后，俄军现在似乎将兵力集中在更西边的斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克这两个主要城镇，这两个城镇自周日以来一直遭到炮击。

顿涅茨克州州长周一今天上午说："俄罗斯人正在杀害平民！"他报告说，前一天在俄罗斯对斯洛维安斯克及其周边地区的炮轰打击中，有10人死亡，包括两名儿童。

周日晚间，乌克兰总统泽连斯基面色凝重报告里西昌斯克陷落，但坚定地保证说，哈尔科夫，赫尔松，以及顿巴斯，都会被重新夺回。

但随着前线接近斯洛维安斯克，乌克兰当局目前正在呼吁居民离开该地区。

据法新社记者在现场报道，周一上午，该市的街道几乎空无一人。在市中心的大市场里，由于俄罗斯轰炸造成的火灾，建筑基本上被烧毁了。

在利西昌斯克和斯洛维扬斯克之间的锡韦尔斯克，乌克兰部队仍然坚守该镇和更南边的巴赫穆特之间的防线。法新社采访的居民说，最近几天对当地的炮击更加激烈。

据乌克兰军队总参谋部在周一今天上午的第一次战况更新中证实，敌人加强了对我们在巴赫穆特方向的阵地的炮击。

俄罗斯国防部则报告说，俄罗斯军队在过去24小时内摧毁了七个乌克兰军队指挥所，"包括锡韦尔斯克地区的第25空降师的司令部。