俄军称已完全控制卢甘斯克地区 泽连斯基：我们将收复土地，赢得胜利

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俄罗斯国防部长绍伊古周日向总统普京汇报称，俄军与卢甘斯克的亲俄武装已经完全控制了利西昌斯克市和附近的一些居民点。利西昌斯克市是乌军在卢甘斯克地区控制的最后一个城市，俄国防部称“卢甘斯克人民共和国已完全解放”。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）当晚在发表视频讲话中提及，“利西昌斯克市郊区的战斗仍在继续。”他还强调，“乌克兰不会放弃任何东西”，乌军终将解放位于该国东部的顿巴斯地区。

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俄罗斯国防部称，前一天，由俄军和卢甘斯克的亲俄武装组成的联军包围了乌军控制下的卢甘斯克地区的最后一个城市——利西昌斯克。俄方称，“由于战事取得成功，俄罗斯武装力量与卢甘斯克人民共和国人民警察分队已经完全控制了利西昌斯克市和附近的一些居民点，其中最大的是别洛格罗夫卡、新德鲁热斯克、 马罗里亚赞采沃和白戈拉。过去24小时内被解放的总面积为182平方公里。”

卢甘斯克是构成乌克兰东部顿巴斯地区的两个州之一，乌克兰与俄罗斯支持的分离主义者之间的冲突于2014年开始。在普京的军队今年早些时候未能进入基辅后，该地区已成为普京在乌克兰军事野心的关键中心。利西昌斯克的陷落使俄罗斯更接近于实现占领顿巴斯的目标。

乌克兰武装部队总参谋部周日在推特上表示：“在为利西昌斯克市进行激烈战斗后，乌克兰国防军被迫从其占领的阵地和防线撤出。”伴随着这一声明的是一张照片，上面写着：“利西昌斯克：我们会回来的”。

乌克兰军方在脸书上的帖子还提到了俄罗斯在城市争夺战中的武器、弹药和人员优势。“我们继续战斗。不幸的是，钢铁般的意志和爱国主义不足以取得成功——还需要物质和技术资源，”该帖子说。

泽连斯基当天在与澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）联合记者会时表示，“目前，不能说敌人已经完全控制了利西昌斯克，但总的来说，顿巴斯的局势是最困难的，只要加快供应必要的武器，确保乌克兰武装部队的火力优势，就可以改变这种局面”。

泽连斯基指出，卢甘斯克地区存在被完全占领的风险，乌克兰的军事政治领导人也意识到了这些风险。“但你也必须明白，局势每天都会发生变化。许多被完全摧毁的城镇就是这种情况，对它们的控制是由一方赢取的，然后由另一方赢取，”他说。

据泽连斯基介绍，在战斗最激烈的乌克兰东部，情况一般是最困难和危险的。同时，乌克兰军队在其他方向也有一定的推进。关于白俄罗斯军队是否会参战的问题，他提醒说：“我国正受到从白俄罗斯境内发射的导弹的轰炸，尽管卢卡申科多次发出信号，特别是向支持乌克兰的白俄罗斯社会发出信号，这些导弹是在没有他的意愿下发射的。”

泽连斯基谈到，卢卡申科关于所谓白俄罗斯参与俄罗斯战争的声明是危险的。他说：“在我看来，这很危险，首先是对友好的白俄罗斯人民，对我们的邻居——白俄罗斯人。他绝不能把白俄罗斯卷入俄罗斯对乌克兰的侵略战争，以及违反所有国际条约和一般国际法的行为。”

此外，泽连斯基在当晚的视频讲话中向乌克兰人表示：“俄罗斯占领者在海上和空中都遭受了非常大的损失。他们已经几十年没有这样的损失了。再次感谢你们的服务!国家的主要任务是为我们的英雄，我们各军种的战士做一切事情，让他们拥有保卫国家的一切必要条件，拥有最现代化的武器。这并不容易，需要很多努力，需要很多谈判，但我们将确保这样的供应。乌克兰将达到占领者的火力优势被抵消的水平。我们没有失去任何一天，我们说服我们的伙伴，建立新的联系，利用一切机会：政治、外交、信息......”

泽连斯基说：“今天，俄罗斯军队再次用多管火箭炮和‘龙卷风火箭炮’系统对斯拉夫扬斯克、克拉马托尔斯克、哈尔科夫进行了野蛮炮击。仅在斯拉夫扬斯克，死亡名单上就有6人，约20人受伤。一个女孩死了，她的名字叫耶娃。她本来在今年8月就满10岁了......”

泽连斯基说：“俄罗斯拥有足够的‘龙卷风火箭炮’、‘飓风火箭炮’和‘冰雹火箭炮’系统来摧毁乌克兰的一个又一个城市。他们现在已经在顿巴斯积累了最大的火力。而且他们每天可以在前线的一个地段使用数以万计的炮弹。这就是现实。这就是为什么我们要摧毁占领者的潜力——日复一日，有计划地，强有力地。当然，我们收到的‘海马斯’（HIMARS)高机动性多管火箭炮系统和来自合作伙伴的其他武器在这方面发挥了重要作用。我们保护我们的士兵、我们的人民的生命，也起着同样重要的作用。我们将重建城墙，我们将收复土地，但人民必须被拯救，而不是其他。”

泽连斯基说：“如果我军指挥部将人员从敌方火力优势最大的前线某些地点撤出，特别是这适用于利西昌斯克，这只意味着一件事：由于我们的战术，由于现代武器供应的增加，我们将返回。乌克兰不会放弃任何东西。当莫斯科那边有人报告关于卢甘斯克地区的情况时——让他们记得2月24日之前，在这次入侵的头几天，在春天和现在，他们的报告和许诺。让他们真正评估他们在这段时间得到了什么，以及他们为此付出了多少。因为他们现在的报告会像以前的报告一样变成灰尘。我们正在逐步向前推进，在哈尔科夫地区、赫尔松地区和海上。蛇岛就是一个很好的例子。总有一天，我们会对顿巴斯说同样的话。”

泽连斯基说：“澳大利亚总理今天访问了基辅。这是一个历史性的时刻。而这是一次非常重要的访问。澳大利亚是其支持水平最高的国家之一。我们已经从它那里得到了大量的国防援助。今天，总理先生宣布了一个新的支持方案。我为此对他表示感谢。澳大利亚还将增加对俄罗斯的制裁。这是我们不断活动的结果，这增加了俄罗斯在这场战争中的成本。俄罗斯经济发现自己陷入了过去50年来的最大危机。世界割断了与俄罗斯的联系。只要这个国家想成为一个恐怖主义国家，‘崩溃’、‘赤字’和‘贫穷’这些词将成为俄罗斯生活的描述。”

泽连斯基说：“他们损失了超过3.5万名士兵，这只是保守的估计。这一切是为了什么？为了让疯狂的宣传者能够在他们的广播中显示废墟上某处的俄罗斯或苏联国旗...... 根本没有其他答案。世界上每个人都很清楚——而且我确信，俄罗斯本身的所有理智的人都很清楚：乌克兰会赢得胜利。这只是一个时间问题。不幸的是，这是一个我们遭受损失的问题，主要是人的损失。这是一个现代武器的问题，我们必须得到而且一定会得到。”

泽连斯基说：“明天将在瑞士举行一个专门讨论乌克兰重建的会议。今天在基辅，我会见了国际奥林匹克委员会主席，他的倡议之一是召开一次特别会议，为恢复乌克兰的体育基础设施筹集资金...... 如果世界怀疑我们的胜利，这些和其他许多国际倡议根本不会存在。因此，我们必须继续集中精力工作，战斗并击败占领者，直到我们重新获得整个国家。乌克兰将获得自由。我感谢每一个捍卫国家的人! 荣耀归于乌克兰!”