俄罗斯新招：西方驻俄使馆门前用乌东分裂分子命名

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俄罗斯莫斯科市长办公室周一表示，将以乌克兰东部亲俄分裂分子命名英国大使馆附近的一个区域，这些分裂分子正并肩与俄罗斯军队在乌克兰东部作战。此前，俄罗斯已经将美国驻莫斯科使馆前的路名，改用乌克兰东部分裂分子命名。作为反制，美国将该使馆的地图上的经纬确切号码标注为正式地址。

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据法新社今天报道称，俄罗斯莫斯科将以乌克兰分离主义分子的名字命名英国大使馆附近的地区。莫斯科市政厅在一份声明中说，沿着莫斯科中央水岸之一，离新阿尔巴特街不远的地方，以前未命名的区域将以自称的 "卢甘斯克人民共和国"（LPR）命名。

莫斯科市政府表示，这一选择是在有10多万人参加的网上投票后作出的。

这一决定是在自2月24日以来俄罗斯在乌克兰开展侵略攻势的俄罗斯，宣布控制了乌克兰东部的整个卢甘斯克地区之后的一天作出的。

6月底，莫斯科市已经改变了美国驻俄罗斯首都大使馆的官方地址，以支持同样位于乌克兰东部、未被国际社会承认的自称 "顿涅茨克人民共和国"（DNR）的亲俄分裂分子。这个名字被赋予了与大使馆相邻的一个先前未命名的十字路口。西方外交使团周围街道的名称没有改变。

消息称美国大使馆的新官方地址也是在莫斯科当局组织的有近28万人参加的网上投票后选定的。

就英国外交使团而言，莫斯科市政厅没有说其官方地址是否会改变。

法新社说，这种街道命名外交让人想起美国的类似措施：2018年，华盛顿俄罗斯大使馆旁边的一部分大道被命名为 "鲍里斯-涅姆佐夫广场"，这是为了纪念2015年在克里姆林宫附近被暗杀的普京的反对者。

不过，美国反制6月莫斯科强行把将美国驻俄罗斯大使馆大楼的地址改为以乌克兰亲俄分离主义分子来命名的做法，据自由时报说，美国大使馆不不仅予理会，甚至用座标位置来取代地址标示。

依照俄国官员说法，美国大使馆新地址为“顿内茨克人民共和国广场（Donetsk People\'s Republic Square）1号”。顿内茨克人民共和国是位于乌克兰东部的一个分离地区，莫斯科在出兵乌克兰前不久，承认该地区独立。但据《塔斯社》消息说，美国驻莫斯科大使馆从官网上删除了地址栏文字，改以座标“ 55.75566 ° N，37.58028 ° E”取代。

该报道称，在美国使馆官方网站上仍然可以找到美国驻俄大使馆先前的地址“大德维亚廷斯基巷（Bolshoi Devyatinsky Lane）8号。”

据消息称，俄罗斯外交部对美国大使馆的此类行为感到愤怒。