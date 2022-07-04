承诺土耳其引渡要求换取同意加入北约？ 瑞典首相有口难言

土耳其/瑞典/芬兰/北约

瑞典与芬兰在日前北约于西班牙举行的峰会前夕获得土耳其同意不再阻挠的绿灯。瑞典与芬兰与土耳其谈判，有消息披露两国是以包括同意引渡土耳其通缉的反对派人士为代价获得土耳其的首肯。会后多有评论指土耳其是赢家。土耳其总统也威胁说，瑞典与芬兰如果没有实践谈判承诺，土耳其仍然有能力阻挡瑞典与芬兰加入北约程序。就此，瑞典媒体追问首相是否同土耳其谈判许诺包括引渡土耳其持不同政见者的加入北约的条件。但瑞典首相拒绝否认。

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土耳其宣称瑞典已承诺将遣返安卡拉追缉的一些人，以便加入北约，瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）拒绝否认有这回事。

据法新社说，尽管面对记者质疑，而且瑞典的库尔德族和土耳其难民也表达对此感到担忧，安德森并未说明是否已向安卡拉做出这项承诺，以换取土其其不再反对瑞典加入北约。她只是说：「我担任部会首长已有8年，从不谈论谈判室里说的话。那的确是让我现在落入有点困难的处境。」

根据瑞典和芬兰6月28日在马德里北约峰会期间签署的一项协议，这两个北欧国家同意迅速且彻底地审查土耳其的引渡要求。

瑞典和芬兰后来称，并未承诺确实执行引渡，过程将掌握在有关当局和独立法院手里。不过土耳其总统艾尔多安（Recep Tayyip Erdogan）6月30日在北约峰会结束时表示，瑞典已做出承诺，将引渡「73名恐怖分子」，并威胁说，承诺若未兑现，土耳其仍将阻止他们加入北约。

安德森3日多次被要求说明是否已做出这样的承诺，她仅重申斯德哥尔摩的立场，称瑞典将继续尊重国家和国际的法律，没有任何瑞典国民会被引渡，引渡决定权则取决于独立的当局和法院。她还说：「如果你没有参与恐怖活动，就没有必要担心。」

安德森是在访问波罗的海哥特兰岛（Gotland）时，举行峰会结束返国后的首次记者会。每年7月，瑞典各政党领袖都会聚集该岛参加为期一周的政治会议。法新社说，俄罗斯入侵乌克兰，以及瑞典决定加入北约后，瑞典军方决定强化一些地点的防御，哥特兰岛是其中之一。