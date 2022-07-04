清华大学主办世界和平论坛 5常任理事国结两阵营互批

乌克兰/俄罗斯/中国/美国

西方国家驻中国的大使今天在北京一场特别公开论坛上，批评俄罗斯入侵乌克兰；美国大使勃恩斯还说，中国不应散播俄方的“宣传”。中国仍拒绝谴责莫斯科发动侵略攻击。

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据中央社今天引述消息报道，西方俄国在北京论坛交锋，美大使呼吁中国勿助俄宣传。该报道引述路透社消息，美国驻中国大使勃恩斯（Nicholas Burns）在北京清华大学主办的世界和平论坛上，形容俄罗斯对乌克兰发动战争是“全球、世界秩序的最大威胁”。勃恩斯说，他希望中国外交部发言人停止重复“俄罗斯的宣传”，把这场战争归咎于北大西洋公约组织（NATO），也希望中国外交部发言人不要再说“关于美国生物武器实验室的谎言，乌克兰境内不存在这种实验室”。

消息说，勃恩斯左边为英国、法国大使，右边为一名中国政府顾问和俄罗斯大使。论坛主办单位以联合国安理会5大常任理事国代表开展讨论，为该场次作宣传。

俄罗斯宣称在乌克兰进行的是“特殊军事行动”，目的是解除乌克兰的武装，并保护乌克兰不受法西斯分子戕害。乌克兰与西方国家则说，法西斯分子的指控毫无根据，对乌开战是无端侵略。尽管该场次主题为联合国与国际秩序，3位西方国家大使都借机批评俄罗斯非法侵略乌克兰，俄罗斯驻中大使德尼索夫（Andrey Denisov）驳斥这种说法。

英国驻中大使吴若兰（Caroline Wilson）对外国外交人员、中国学生和学者组成的听众说：“如果俄罗斯为所欲为，全球将失序。”法国驻中大使罗梁（Laurent Bili）则表示，这场战争牴触建立国际秩序的所有原则。

西方国家大使也批评中国。对于中国主张欧洲军援乌克兰拖长战争，英国驻中大使吴若兰和法国驻中大使罗梁都出言反驳。美国及其西方盟邦亦曾批评，俄罗斯宣传不实资讯和谬论，声称乌克兰境内制造生物武器。联合国已表示未察觉乌克兰境内有任何生物武器计划。

消息没有提及中国官方代表发言。