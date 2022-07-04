澳洲总理到访基辅，承诺将提供1亿澳元额外的军事和技术援助

澳大利亚/乌克兰/俄罗斯

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）7月3日到访乌克兰首都基辅，并探访了在基辅州遭到俄军暴行的布查、霍斯托梅尔和伊尔平。他当天还与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）进行了会谈，并承诺将对乌提供超过1亿澳元的额外的军事和技术援助。

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乌克兰基辅州州长奥莱克西·库莱巴（Oleksii Kuleba）在脸书上宣布了这次访问，称阿尔巴尼斯对他在当地所看到的一切感到震惊，包括被炸毁的房屋、地雷的痕迹和一个被摧毁的机场。

根据库莱巴在脸书上发布的照片显示，阿尔巴尼斯一行走访了一栋被炸毁的住宅楼，及一个被摧毁的飞机库。阿尔巴尼斯还在基辅与泽连斯基出席了联合记者会。

阿尔巴尼斯表示，澳大利亚将再向乌克兰提供14辆装甲运兵车和20辆“野外征服者”（Bushmaster）装甲车。他还宣布了对俄罗斯黄金进口的禁令，以及对另外16名俄罗斯高官和寡头的制裁和旅行禁令，使澳大利亚制裁的俄罗斯人总数达到843人。

阿尔巴尼斯强调，俄罗斯的入侵是“对国际法的严重违反”。他在访问结束后发表的一份声明中说：“我亲眼看到了它对乌克兰人民造成的破坏和创伤。”阿尔巴尼斯指出：“我对基辅的访问和其他世界领导人最近的访问发出了一个明确的信息，像澳大利亚这样的民主国家将在乌克兰人民需要的时候与他们并肩站在一起。”

阿尔巴尼斯的声明指出：“在泽连斯基总统提出进一步支持的要求后，澳大利亚将向乌克兰提供以下新的一揽子援助：9950万澳元的军事援助，包括14辆装甲运兵车，20辆‘野外征服者’（Bushmaster）防护机动车和其他由澳大利亚国防工业提供的军事装备，以及对北约乌克兰综合援助计划信托基金的捐款。这使得澳大利亚对乌克兰的军事援助总额达到约3.88亿澳元；870万澳元（约600万美元）用于协助乌克兰边防局升级边境管理设备，改善网络安全并加强实地的边境行动。”

声明补充说：“对乌克兰进口到澳大利亚的商品实行免税，以补充我们的合作伙伴，包括英国和欧盟所采取的类似贸易措施；澳大利亚将在国际法院进行干预，支持乌克兰对俄罗斯的诉讼；对另外16名俄罗斯部长和寡头实施有针对性的金融制裁和旅行禁令；澳大利亚将禁止进口俄罗斯黄金，以减少俄罗斯资助其战争的能力，与合作伙伴一起，包括加拿大、日本、英国和美国；澳大利亚是乌克兰保卫祖国的最大非北约捐助国。”

阿尔巴尼斯谈到：“我真诚地感谢泽连斯基总统、乌克兰武装部队和澳大利亚国防军确保了我访问的安全。”他说：“泽连斯基总统的领导力使乌克兰人民团结起来，保卫他们的国家，并激励世界支持人类和自由。前面的路很艰难，但我相信乌克兰将取得胜利。”

泽连斯基提及，澳大利亚正在向乌克兰提供“相当多的援助，特别是国防支持”，而且乌克兰部队高度重视“野外征服者”装甲车。据美联社报导，阿尔巴尼斯还将伊尔平遭受的破坏描述为破坏性的。他说：“这些是家园，这些是生计，实际上是这个镇上失去的生命。”

此前，澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯(Richard Marles)表示，该国正在寻找支持乌克兰的新方法。