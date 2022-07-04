瑞典首相到访基辅 芬兰和瑞典完成加入北约谈判

瑞典/乌克兰/北约

瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）7月4日访问乌克兰首都基辅，并探望了遭俄军严重毁坏的基辅州城镇卡利尼夫卡和布查。她在此行期间还与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）举行了会谈。同样在当天，芬兰和瑞典在布鲁塞尔的北约总部完成了入盟谈判。两国正式确认，他们愿意并有能力履行加入北约的政治、法律和军事义务和承诺。

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安德松在访问布查期间与当地的神职人员进行了会面，并观看了埋葬乌克兰遇害平民的乱葬坑。她在访问期间表示：“这使我更加确信我们给予乌克兰支持的重要性——人道主义、财政和军事支持。”她补充说：“重要的是，这种支持可以是长期的，以便乌克兰能够继续其合法的自卫权。”

安德松强调：“瑞典与其他欧盟和其他伙伴一起，一贯谴责俄罗斯对乌克兰这个和平和民主邻国的野蛮、无端和非法入侵。瑞典还强烈谴责俄罗斯对平民和民用基础设施的攻击，并谴责不分青红皂白的暴力行为。”

安德松还与泽连斯基举行了会谈，二人并出席了联合记者会。泽连斯基向媒体表示：“今天我们与首相商定了一份联合声明。这是双边关系历史上的第一份此类文件。该联合声明列出了我们两国的关键问题。这尤其适用于国防合作、核能领域的部门合作、能源效率和对乌克兰的财政支持。我非常感谢瑞典支持我们未来全面加入欧盟的进程”。

泽连斯基指出，除了国防、经济和能源问题，双方还讨论了加强对俄罗斯在乌克兰领土上发动的战争的制裁问题。

泽连斯基说：“在谈判期间，我向安德森女士详细介绍了前线的情况和现有的威胁——在从俄罗斯军队手中解放我国领土这条极其重要的道路上，我们已经取得了哪些成就。感谢你们愿意继续支持乌克兰。”此前，他还就北约马德里峰会关于该国以加速程序加入北约的历史性决定向瑞典和安德松本人表示祝贺。

泽连斯基说：“乌克兰已经注意到了这一决定和这一程序。我们支持你们对集体安全保障的选择，我可以说，这一决定将大大扩展欧洲的安全空间”。安德松则在发言中指出，入盟后，瑞典“将支持北约的开放政策”。她还表示，瑞典仍然对进一步制裁俄罗斯持开放态度。

安德森说：“我认为在欧盟内部有不同的意见，如果这将是目前正确的前进方向。”她补充说：“我们对此持开放态度”。泽连斯基感谢瑞典对乌克兰和乌克兰人的人道主义支持。他说：“有十万乌克兰公民在瑞典，瑞典向他们给予支持。我们将记住你们在俄罗斯战争这个困难时期对乌克兰公民的真诚关注。”

安德森在发言中强烈谴责俄军针对包括儿童在内的平民的罪行以及对乌克兰造成的破坏。她指出，俄罗斯封锁乌克兰港口和黑海的行动损害了乌克兰和世界的粮食安全。

此外，据北约周一发布的声明显示，芬兰和瑞典正式确认愿意加入北约组织并承担盟约规定的政治、法律和军事义务。声明介绍称：“北约官员与芬兰和瑞典的代表进行了会谈。芬兰代表团由外交部长哈维斯托（Pekka Haavisto）和国防部长凯科宁（Antti Kaikkonen）领导，瑞典代表团由外交部长林德（Ann Linde）领导。与每个国家的会议都由北约负责政治事务和安全政策的助理秘书长卡登巴赫（Bettina Cadenbach）主持。”

在会谈结束后，北约盟国将于本周二在布鲁塞尔的北约总部签署芬兰和瑞典的入盟议定书。然后，这些入盟议定书将根据其国家程序提交给所有北约成员国批准。