约翰逊：当务之急是确保乌克兰在反对普京侵略的斗争中取得胜利

英国/乌克兰/俄罗斯

英国首相约翰逊（Boris Johnson）7月4日在伦敦就刚刚过去的英联邦国家首脑峰会、七国集团峰会和北约峰会的成果向英国议会下议院发表了报告演说。约翰逊在讲话中表示，“如果不在乌克兰阻止普京，他将找到新的攻击目标”，并指“我们的当务之急是与我们的盟友一起，确保乌克兰在反对普京侵略的勇敢斗争中取得胜利。”

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约翰逊在发言中向议员们说道：“在七天的时间里，我有机会与80多个政府——几乎是联合国全体会员国的一半一起工作，并与超过25位领导人举行了双边会谈，从韩国和赞比亚的新总统到日本首相和牙买加总理，显示了英国外交的全球影响力，以及我们在世界顶级会议上存在的价值。我们的当务之急是与我们的盟友一起，确保乌克兰在反对普京侵略的勇敢斗争中取得胜利。”

约翰逊说：“在马德里峰会上，北约团结一致，一心一意地支持乌克兰，只要其需要，并打破了西方民主国家缺乏应对长期危机的持久力的神话，这超出了所有的预期。我们所有人都明白，如果不在乌克兰阻止普京，他将找到新的攻击目标，我们不是在捍卫一些抽象的理想，而是一个和平世界的首要原则，即不能允许大国和强国肢解其邻国，如果这被允许，那么任何地方的国家都不会安全。”

约翰逊说：“因此，我们的目标必须是让我们的乌克兰朋友获胜，我的意思是，乌克兰必须有实力按照泽连斯基总统（Volodymyr Zelenskyy）描述的条件完成这场战争。当普京声称，通过入侵他的邻国，他将迫使北约远离俄罗斯时，事实证明他错得离谱，因为马德里峰会唯一最受欢迎的结果是联盟同意接纳芬兰和瑞典。我希望我可以代表整个议会说，英国将自豪地与这些民主国家伙伴站在一起，并重申我们不可动摇的承诺，即在必要时向他们提供援助并保卫他们，就像他们为我们提供援助一样。”

约翰逊说：“我们很高兴通过向这两个国家提供申请加入北约所需的安全保证，使他们加入北约的道路更加顺畅，当我上周三会见瑞典首相安德森和芬兰总统尼尼斯托时，我告诉他们，我确信北约会因为他们的加入而变得更加强大和安全。在普京的攻击之前，这两个国家都珍视其中立地位，即使在冷战的所有危机中也是如此，这是衡量他们对今天的威胁有多重视的一个标准，瑞典和芬兰的意见已经发生了变化，这充分说明了普京的愚蠢，他对乌克兰的攻击的一个永久后果将是北约与俄罗斯的边界长度增加一倍。”

约翰逊说：“如果有人需要证明北约是纯粹的防御性组织，那么两个典型的和平国家应该选择加入的事实表明了我们联盟的真实性质。而现在是加强我们对乌克兰的帮助的时候了，因为普京在顿巴斯的攻势正在放缓，他那支捉襟见肘的军队正在遭受重大伤亡，而乌克兰凭借纯粹的火力优势成功地将俄罗斯人赶出了蛇岛，这表明入侵者将发现要守住他所霸占的领土是多么困难。”

约翰逊表示：“因此，英国将再向乌克兰提供10亿英镑的军事援助，包括防空、无人机和电子战设备，使我们自2月24日以来的军事、人道主义和经济支持总额达到近40亿英镑。为了保证我们在东翼的盟友的安全，北约在马德里同意加强其高度戒备的部队，我们英国将向联盟提供更多的英国部队，包括我们几乎所有的水面舰队。我们已经将我们在爱沙尼亚的部署增加了一倍，我们将把我们的国家总部升级为由一名旅长领导，并帮助我们的爱沙尼亚朋友建立他们自己的师级总部。”

约翰逊说：“议长先生，如果你追随我们的武装部队现代化计划的轨迹，你会得出一个合乎逻辑的结论，即到本十年末，英国的国防开支可能会达到国内生产总值（GDP）的2.5%。早些时候，在七国集团峰会上，第一个整天的会谈恰逢一枚俄罗斯导弹摧毁了乌克兰的一个购物中心，造成至少18人死亡。这次对一个明显的平民目标的野蛮攻击，加强了我的同僚领导人向乌克兰提供更多财政、人道主义、军事和外交支持的决心，我再次引用公报中的话—‘只要其需要’，这正是后来北约响应的说法。”

约翰逊说：“七国集团今年已承诺向乌克兰提供近300亿美元的财政支持，我们将加强对俄罗斯的制裁，英国将与美国、日本和加拿大一起禁止进口俄罗斯黄金，因为以前俄罗斯黄金的出口收入比除碳氢化合物以外的任何东西都多。七国集团将制定更多的方案，以确保因普京的封锁而被困在乌克兰境内的近2500万吨粮食到达依赖这些供应的国家。就在世界经济从大流行病中恢复的时候，普京的战争导致全球粮食和能源价格飙升，提高了各地的生活成本，包括在国内。”

约翰逊说：“七国集团同意，我引用（七国集团的说法）——‘立即采取行动，确保能源供应，减少价格飙升....，包括探索价格上限等额外措施’。而且，我们将帮助我们在发展中世界的合作伙伴实现他们的气候目标，并通过按照最高的透明度和环境保护标准建造新的基础设施来改变数百万人的生活。通过我们的‘全球基础设施和投资伙伴关系’（PGII），一个由英国在去年的卡比斯湾峰会上发起的想法，我们将在未来五年内调动高达6000亿美元的公共和私人投资。许多受益国将是英联邦的成员，我很高兴参加在基加利举行的这个由56个国家组成的独特协会的首脑会议，该协会涵盖了人类的三分之一。”

约翰逊说：“更多的国家渴望加入（PGII），我们很高兴欢迎加蓬和多哥这两个新成员。一个惊人的事实是，我们熟悉的法律和行政体系，加上英语，使英联邦成员之间的贸易成本降低了21%。正是因为英联邦将这一优势与世界上一些增长最快的市场结合起来，我们正在利用英国重新获得的主权，与尽可能多的英联邦国家签署自由贸易或经济伙伴关系协议。到目前为止，我们已经做了33个，包括澳大利亚和新西兰。我们的目标是在10月的排灯节前到达印度。”

约翰逊说：“但是，确实不是每个英联邦成员都像我们一样看待普京的侵略，或者完全像我们一样看待普京的侵略，有机会反驳这些神话并指出粮食价格上涨是因为普京封锁了世界上最大的粮食生产国之一，如果大国可以自由地摧毁他们的邻国，那么没有一个英联邦成员，无论与乌克兰有多远，都会真正地安全。在一个星期内，英国能够与三个组织中的几十个国家进行友好交往，这一事实表明我国拥有非凡的外交资产，在我们为乌克兰的正确做法站出来，并推进英国人民的价值观和利益时，我向众议院推荐这一声明。”

约翰逊在与议员们的问答环节中提出，国际社会将需要找到替代路线，将粮食供应运出乌克兰。他说：“我们正在研究所有可能的方案，试图将粮食以较小的数量运出。”周一，乌克兰官员呼吁土耳其扣留一艘悬挂俄罗斯国旗、从乌克兰运送粮食的船只。约翰逊表示：“土耳其人对于解决这个问题绝对是不可或缺的，他们正在尽最大努力”。他说：“我感谢埃尔多安总统正在做出的努力。这确实取决于俄罗斯人是否同意让这些粮食运出去。”

约翰逊补充说，英国正在向乌克兰提供排雷设施和保险保护。他说：“有替代的解决方案，不涉及英国或其他军舰在黑海的存在，如果我们不能使用海路，如果我们不能使用博斯普鲁斯海峡，我们将越来越多地不得不考虑从乌克兰运输这些粮食的替代手段。”约翰逊说：“虽然它们可能涉及更强硬的方法，但我们也在关注的是利用河流的可能性，特别是利用多瑙河。”

英国当天还宣布了一项针对白俄罗斯的新制裁方案，包括对约6000万英镑货物的贸易封锁，原因是其在支持俄罗斯入侵乌克兰方面的作用。英国外交部周一宣布，新的经济、贸易和运输制裁将禁止进口白俄罗斯的钢铁，同时禁止出口炼油产品、先进技术部件和奢侈品。据该部门称，这些制裁将于周二生效，同时禁止白俄罗斯公司在伦敦发行债务和证券。英国此前曾对一系列白俄罗斯商品征收关税，并制裁了一些白俄罗斯公民和公司。