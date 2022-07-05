乌克兰女教授荣获数学“诺贝尔”奖 称受战争严重创伤

乌克兰/数学“诺贝尔”奖/维亚佐夫斯卡

乌克兰数学教授维亚佐夫斯卡今天与其他3名受奖者，包括一名法国数学家，共同获得有数学界诺贝尔奖之称的菲尔兹奖（Fields Medal），并成为史上第2名享此殊荣的女性。她在得奖感言中说，乌克兰战争深刻改变了她，也改变了乌克兰所有的人。她将把一节数学授课献给与她有相同老师的年轻数学家和计算机科学家尤利娅-兹达诺夫斯卡。尤利娅的伟大梦想是成为一名数学教师，但她在俄罗斯军队对哈尔科夫的一次导弹袭击中丧生。维亚佐夫斯卡难过地说，当像她这样的人死了，就好像是未来也死了。

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乌克兰学者维亚佐夫斯卡（Maryna Viazovska）摘数学“诺贝尔”奖，成为史上第2名女性享此殊荣。法新社今天报道称，维亚佐夫斯卡现年37岁，出生于乌克兰首都基辅，职业为数学教授，她在芬兰首都赫尔辛基颁奖典礼上接受此奖，同时在欧洲另一端，战争正在肆虐她的母国。

维亚佐夫斯卡是这个奖项设立80多年来，第2名获此殊荣的女性。首位获此奖项女性是伊朗出生的数学家玛丽安．米尔札哈尼（Maryam Mirzakhani），她在2014年获奖，3年后不敌癌症过世。

维亚佐夫斯卡1984年在乌克兰出生，当时乌克兰仍是苏联的一部分，她自2017年以来一直在瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）担任教授。

她在颁奖典礼上播放的影片中表示，当俄罗斯2月入侵乌克兰时，她的人生从此改变，她的姊妹已从基辅撤离。 在颁奖典礼上，她也向乌克兰学界同胞尤利娅-兹达诺夫斯卡（Yulia Zdanovska）致敬。尤利娅-兹达诺夫斯卡是年轻数学家，与她在基辅师出同门，当俄罗斯军队3月发射导弹攻击乌国城市哈尔科夫（Kharkiv）时，尤利娅-兹达诺夫斯卡在战火中丧生。

维亚佐夫斯卡指出：「尤利娅-兹达诺夫斯卡是充满光明的人，她的伟大梦想是在乌克兰教导孩子们数学。」

据法新社说，「国际数学家大会」（International Congress of Mathematicians）原定在俄罗斯第2大城圣彼得堡颁发本届菲尔兹奖，并由俄国总统普京主持颁奖。在俄国当局2月底入侵乌克兰后，几百名数学家签署公开信，抗议将主办城市选在圣彼得堡，随后这场颁奖活动被移到赫尔辛基举行。

乌克兰数学家玛丽娜-维亚佐夫斯卡(Maryna Viazovska)周二被授予菲尔兹奖，这是她所在领域最负盛名的奖项。

她的奖项是由国际数学联盟执行委员会在乌克兰战争爆发前就评审决定的，为她在基辅塔拉斯-舍甫琴科大学开始的职业生涯加冕。她在德国凯泽斯劳滕大学和波恩大学，以及巴黎附近的法国高等科学研究院深造。

法新社说，玛丽娜-维亚佐夫斯卡正在研究优化球体紧凑堆叠的世纪性问题。这个问题被称为 "橘子商人的问题"，自16世纪以来一直困扰着数学家，当时有人提出了炮弹的最密集堆放问题。

当研究聚焦转移到大于三维空间的数学维度时，这种堆叠变得更加复杂。而在维度8中，可以找到一种完美的对称。

法国一位数学老师说，数学家们几十年来一直在与这个问题作斗争。波尔多大学讲师Renaud Coulangeon告诉法新社："即使是最伟大的数学专家也已经放弃了。这位数学家说，由于有了新的想法，玛丽娜-维亚佐夫斯卡找到了这个维度上的最佳堆叠的神奇证明，从而实现了壮举。

而法国图卢兹大学的讲师菲利普-穆斯特鲁（Philippe Moustrou）说："这是一个真正的惊喜。"他赞扬了这位乌克兰女数学家为数学带来新面貌。“她发现了堆叠额外的成分，一种真正的美。”

据该报道，研究大型球体的堆叠是有实用的，例如，在电信信号干扰的纠错码中。或者，在物理学和化学中，用来描述气体的某些状态。

据玛丽娜-维亚佐夫斯卡解释说，她的 "贡献是提供了一个神奇函数的明确公式。我花了13年的时间才发现"。

玛丽娜-维亚佐夫斯卡说，她要将一场讲座献给尤利娅-兹达诺夫斯卡。她痛悼尤利娅-兹达诺夫斯卡在俄罗斯导弹袭击中丧生，。她说，“当像尤利娅-兹达诺夫斯卡这样的人死了，就像未来也死了。”