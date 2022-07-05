乌总理：战后重建资金已需7500亿美元，被没收俄寡头资产应是重要来源

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乌克兰总理什梅加尔（Denys Shmyhal）7月4日出席在瑞士进行的“乌克兰重建会议”时表示，乌克兰战后的恢复计划已经估计需要7500亿美元，并指被没收的俄罗斯和俄寡头的资产应是重建资金的重要来源。

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什梅加尔当天在瑞士卢加诺举行的会议上发言说：“谁必须为已经估计为7500亿美元的恢复计划买单？我们认为，复苏的关键来源应该是没收的俄罗斯和俄罗斯寡头的资产。”他并对已经启动没收资产程序的国家表示感谢，并呼吁所有其他合作伙伴加入这一进程。

在乌克兰战后重建的其他主要资金来源中，什梅加尔还提到了国际赠款、国际金融机构的软贷款、私营部门的投资，以及私人和企业的非预算捐款。他强调，乌克兰的国家预算也将是资金来源之一。

同样出席了该会议的欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在讲话中表示：“我们面前的任务是巨大的，正如泽连斯基总统所说。在座的各位和屏幕上其他地方的许多人都希望支持和帮助重建乌克兰。这不仅符合我们的利益，而且也是我们的道德责任，我们的道德义务。”

冯德莱恩补充说：“这就是为什么欧盟委员会向乌克兰政府提议建立一个重建平台，以规划投资需求，协调行动，引导资源，当然还有支持一个雄心勃勃的改革议程。这个平台将是为我们的共同工作制定战略方向和优先事项的地方，以关注面向未来的重建，走向气候中和，拥抱数字十年，建立一个不落人后的社会市场经济，确保安全和国防，以及所有这些都嵌入良好的治理。”

冯德莱恩谈到：“乌克兰将处于领先地位。因为我们的行动将由乌克兰人民的愿望和欲望所驱动，这一点非常重要。这个平台将汇集各国、各机构、私营部门和民间社会；我们来自全球各地的合作伙伴，从瑞士到美国，欧洲和国际组织：从已经在乌克兰工作的欧洲重建和发展银行，到欧洲投资银行；从国际货币基金组织到世界银行。当然，它将涉及企业和商业协会，以及他们所有令人难以置信的技术，我们需要这种技术，我们需要这种专业知识。就在最近，在达沃斯，什梅加尔总理和我，我们已经看到公司和企业家对参与乌克兰重建的浓厚兴趣。这个平台将向每个人开放，每个关心乌克兰未来的人。”

冯德莱恩指出：“克里姆林宫的目标是摧毁乌克兰的军事、政治和经济。他们想破坏乌克兰作为一个国家的存在。我们不能也绝不会让这种情况发生。自战争开始以来，我们都动员起来了——例如，欧洲联盟已经动员了大约62亿欧元的财政支持。如你们所知，还有更多必须要来，而且会来的。我们充分意识到，现在有资金流动，有必要提供预算支持，以进行紧急救济。我们将大量参与。但是，在这个房间里，我们也必须大力参与中期和长期重建。”

冯德莱恩表示：“我们永远无法与乌克兰人每天做出的牺牲相比。乌克兰的年轻人正在为把理想变成现实而献出自己的生命。他们正在为一个自由和独立的乌克兰而战。他们正在为尊重国际法和我们的价值观而奋斗。所以我们知道，他们的战斗也是我们的战斗。当我们在这些日子里努力帮助乌克兰赢得这场战争时，我们也必须确保乌克兰赢得必将到来的和平。荣耀归于乌克兰。”

此外，目前担任欧盟轮值主席国的捷克总理菲亚拉（Petr Fiala）周一发表文章强调，尽管成员国在许多问题上有合理的不同立场，但欧盟必须共同对付俄罗斯。他说，捷克于上周五从法国手中接过轮值主席国职位，将考虑到意见分歧，但为了取得进展，需要团结一致。他还表示，应鼓励捷克公司参与乌克兰的战后重建，现在就有必要开始为战争的结束做准备，以便在战争结束时，能够立即提供帮助。