意大利雪崩 今重启搜寻存活者

意大利/阿尔卑斯山冰川坍塌

意大利一侧的阿尔卑斯山区最大冰川星期天崩塌引发雪崩，报告造成至少7人死亡、8人受伤，搜救人员曾因天气条件而暂停搜救。据当地消息说，尽管找到幸存者的机会很渺茫，对失踪人员的搜寻工作今天周二上午依然重启，并且增加配备了无人机导航。

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据法新社说，两天前意大利阿尔卑斯山最大的冰川即马尔莫拉达冰川的一部分坍塌造成死伤，在无人机和直升机的帮助下，对失踪人员的搜寻行动今天上午恢复。

这场灾难至少造成7人死亡，8人受伤，还有十几个人被他们的亲属报告失踪。但现阶段还不能确认冰川断裂时失踪者是否在现场。

伤者中，两名德国人，一名67岁的男子和一名58岁的妇女，仍处于严重状态。

协调搜索工作的危机小组所在的卡纳泽镇镇长乔瓦尼-伯纳德（Giovanni Bernard）周一告诉法新社，救援人员已经部署了配备热像仪的无人机，希望在大量的冰块和落石中找到可能的幸存者。

周二，由于冰川有进一步崩塌的风险，预计只有无人机和直升机可以飞过灾区。没有救援人员会徒步前往那里。

AGI机构援引该地区高山救援服务负责人乔治-加耶（Giorgio Gajer）的话警告说，找到幸存者的机会 "几乎为零"。

据意大利总理德拉吉周一在雪崩现场说，这场灾难发生在冰川顶部创下10°C温度记录的第二天，正值意大利半岛的热浪来袭，毫无疑问与环境和气候状况的恶化有关，总理对受害者家属表示慰问。

七名受害者中只有三名被确认，但当局没有透露他们的国籍。

冰川在Punta Rocca附近崩塌，巨大的雪块与石流沿着通常到达其顶峰的路线奔泻而下。被称为 "多洛米蒂皇后 "的马尔默拉达，是意大利一侧山脉北部中最大的冰川，属于阿尔卑斯山的一部分。位于特伦蒂诺，它产生于阿维西奥河，可以俯瞰费达亚湖。

根据政府间气候变化专门委员会（IPCC）3月1日发表的报告，冰雪融化是全球变暖造成的十大威胁之一，破坏生态系统并威胁到雪崩沿途的基础设施。

在灾难发生前一天，冰川顶峰测得摄氏10度的创纪录高温。

雪崩后，意大利当局出动数架直升机参与救援，随着夜幕降临，搜救任务暂时停止，待清晨恢复行动。

意大利东北部威尼托大区（Veneto）的搜救人员昨天表示，他们已调集所有阿尔卑斯山区救援队，包括嗅探犬。

罗马第三大学（Roma Tre University）科学教授弗雷佐蒂（Massimo Frezzotti）告诉记者，与全球暖化有关的异常温暖天气导致冰川崩塌，加上冬季干燥，降水量减少了40%至50%。他说：「冰川当前状态显示的是8月中情况，不该是7月初就发生冰川坍塌与大规模雪崩。」